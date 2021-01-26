На Херсонщині побільшає підготовлених за міжнародними стандартами гідів

На Херсонщині в лютому стартують курси за проєктом "Туристичний гід", в межах якого підготовку за міжнародними стандартами пройде десяток місцевих гідів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.

"Цьогоріч 12 жителів Херсона, Нової Каховки, Асканії-Нова та Станіслава опановуватимуть професію туристичного гіда. Це стало можливим завдяки реалізації проєкту "Туристичний гід", у межах якого протягом трьох місяців фахівці туристичного супроводу Херсонщини проходитимуть навчальні курси за міжнародними стандартами з підвищення кваліфікації. Стартує туристично-освітній проєкт вже в лютому", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що навчальний курс розробили досвідчені фахівці туристичної справи – гіди-практики, сертифіковані методисти та тренери. Він містить лекційні, семінарські, практичні заняття, онлайн-вебінари та тренінги.

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За результатами навчання всім учасникам видадуть сертифікат єдиного зразка та внесуть їх до реєстру гідів ГС "Всеукраїнська асоціація гідів".

В ОДА зауважили, що загалом за 2 роки реалізації проєкту підготовлено 28 фахівців, які професійно займаються своєю справою.

Як відомо, туристично-освітній проєкт "Туристичний гід" реалізує управління туризму та курортів облдержадміністрації спільно з Громадською спілкою "Всеукраїнська асоціація гідів" з 2019 року для підвищення рівня обслуговування, якості надання туристичних послуг та в межах виконання Програми розвитку туризму та курортів у Херсонській області на 2019-2021 роки.

Фото: Микола Шаповал, Фейсбук