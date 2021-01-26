На Херсонщині побільшає підготовлених за міжнародними стандартами гідів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.
"Цьогоріч 12 жителів Херсона, Нової Каховки, Асканії-Нова та Станіслава опановуватимуть професію туристичного гіда. Це стало можливим завдяки реалізації проєкту "Туристичний гід", у межах якого протягом трьох місяців фахівці туристичного супроводу Херсонщини проходитимуть навчальні курси за міжнародними стандартами з підвищення кваліфікації. Стартує туристично-освітній проєкт вже в лютому", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що навчальний курс розробили досвідчені фахівці туристичної справи – гіди-практики, сертифіковані методисти та тренери. Він містить лекційні, семінарські, практичні заняття, онлайн-вебінари та тренінги.
За результатами навчання всім учасникам видадуть сертифікат єдиного зразка та внесуть їх до реєстру гідів ГС "Всеукраїнська асоціація гідів".
В ОДА зауважили, що загалом за 2 роки реалізації проєкту підготовлено 28 фахівців, які професійно займаються своєю справою.
Як відомо, туристично-освітній проєкт "Туристичний гід" реалізує управління туризму та курортів облдержадміністрації спільно з Громадською спілкою "Всеукраїнська асоціація гідів" з 2019 року для підвищення рівня обслуговування, якості надання туристичних послуг та в межах виконання Програми розвитку туризму та курортів у Херсонській області на 2019-2021 роки.
Фото: Микола Шаповал, Фейсбук