Донеччина покликала туристів до засніженого «живого» музею просто неба

На Донеччині показали засніжений Музей народної архітектури, побуту та дитячої творчості в селі Прелесне.

Відповідні фото опубліковано на сторінці Донецької обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"Зима – чудова пора, щоб завітати в одне зі старовинних українських сіл, де все має такий вигляд, як сто років тому. Це скансен – живий музей просто неба в с. Прелесне Краматорського району. Тут можна побачити засніжені пам’ятки архітектури Слобожанщини кінця ХІХ – початку ХХ століття: хату, комору, кузню і найстарішу серед них – вітряк, якому майже 200 років", – підписали світлини в ОДА.

Музей народної архітектури, побуту та дитячої творчості в селі Прелесне – одна з найвизначніших пам'яток Донецької області. Комплекс просто неба складається з сільського подвір'я XIX століття . Тут, крім переліченого вище, є колодязь, вулики, зала зі зразками народної творчості Слобожанщини та єдиний в Україні музей дитячої творчості.

Найбільш показні експозиції – чотиристінний дерев'яний вибілений будинок з дахом, покритим очеретом, і млин.

Заснований музей 1983 року, в 1992 році заклад отримав статус державного і став філією Донецького обласного художнього музею.