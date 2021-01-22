Донеччина покликала туристів до засніженого «живого» музею просто неба

Донеччина покликала туристів до засніженого «живого» музею просто неба

Фото
Укрінформ
На Донеччині показали засніжений Музей народної архітектури, побуту та дитячої творчості в селі Прелесне.

Відповідні фото опубліковано на сторінці Донецької обласної державної адміністрації у Фейсбуці

"Зима – чудова пора, щоб завітати в одне зі старовинних українських сіл, де все має такий вигляд, як сто років тому. Це скансен – живий музей просто неба в с. Прелесне Краматорського району. Тут можна побачити засніжені пам’ятки архітектури Слобожанщини кінця ХІХ – початку ХХ століття: хату, комору, кузню і найстарішу серед них – вітряк, якому майже 200 років", – підписали світлини в ОДА.

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Музей народної архітектури, побуту та дитячої творчості в селі Прелесне – одна з найвизначніших пам'яток Донецької області. Комплекс просто неба складається з сільського подвір'я XIX століття . Тут, крім переліченого вище, є колодязь, вулики, зала зі зразками народної творчості Слобожанщини та єдиний в Україні музей дитячої творчості.

Найбільш показні експозиції – чотиристінний дерев'яний вибілений будинок з дахом, покритим очеретом, і млин.

Заснований музей 1983 року, в 1992 році заклад отримав статус державного і став філією Донецького обласного художнього музею.

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