У мережі показали засніжений «Клебан-Бик» на Донеччині

На Донеччині регіональний ландшафтний парк "Клебан-Бик" продемонстрував свої засніжені та вкриті інієм туристичні локації.

Відповідні світлини опубліковано на сторінці парку в Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Уночі стовпчик термометра на території парку опустився до -30 градусів. Повітря аж бринить від морозу. Утворився морозний туман. Іній вкрив все навкруги. Сніг став пухким і майже не скрипить від кроків людини. І пронизлива тиша… Наче потрапили у казку", – зазначили працівники регіонального парку.

Водосховище Клебан-Бик цього року вкрилося кригою повністю. Вітер, сніг та мороз зробили цікаві візерунки на поверхні водойми.

Як відомо, регіональний ландшафтний парк "Клебан-Бик" створено рішенням Донецької обласної ради 29 лютого 2000 року, спочатку на площі 1874 га на території Костянтинівського району. На сьогодні тут розташовано центральне відділення, водосховище Клебан-Бик із площею водного дзеркала 650 га.

Пізніше, у 2002 та 2005 роках, територія парку була збільшена за рахунок приєднання інших ділянок Костянтинівського та Бахмутського районів. На сьогодні вона становить 2900 гектарів, складається з 9 окремих ділянок. Є основні, найкрасивіші чотири, де працівники парку проводять екскурсії і де прокладені екологічні стежки.

Територія парку – мальовнича, з гористим рельєфом місцевістю по обидва береги Клебан-Бикського водосховища, розташованого в гирлі річки Бичок – притоки річки Кривий Торець.

На території ландшафтного парку розташовано чотири геологічні пам'ятки природи загальнодержавного значення: Клебан-Бикське відслонення на території центрального відділення (виходи на поверхню давніх гірських порід, яким 290-295 мільйонів років), Дружківські скам'янілі дерева віком близько 295-300 млн років, Балка Кравецька, де теж є виходи давніх гірських порід, на яких зустрічаються фрагменти стовбурів скам'янілих дерев, й територія Білокузьминівська з відслоненнями крейдяних порід, сформованими близько 90 млн років тому.