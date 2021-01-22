У Мукачеві створять бренд міста та оновлять герб

У Мукачівській міській територіальній громаді працюють над розробленням брендбуку – до травня мають затвердити бренд міста та змінити зображення святого Мартина на гербі.

Це збільшить впізнаваність Мукачева та додасть туристичної привабливості місту, повідомив у коментарі кореспонденту Укрінформу радник міського голови з питань туризму Олександр Шершун.

“У Мукачівській міській територіальній громаді стартував процес зі створення брендбуку громади. Ми ініціювали публічне обговорення і цьогоріч до травня плануємо затвердити туристичний бренд міста з прописаними правилами, хто, де та на яких умовах зможе його використовувати (спектр — від візитівок та документів до вивісок магазинів та зовнішньої реклами в місті). Розробляти бренд Мукачева буде компанія, яка виграє в оголошеному для цього тендері”, — сказав Шершун.

За його словами, також цьогоріч ініціюють оновлення герба міста.

“На гербі Мукачева, як відомо, зображений святий Мартин, але той варіант, котрий є зараз, відсилається до давнього герба міста, де святий зображений єпископом. А нині є ідея повернутися до більш пізнього зображення святого — де він зображений як вершник. Цей герб Мукачева із таким зображенням святого Мартина використовувався з 1844 року. Тоді Мукачево стало транспортно-логістичним центром Австро-Угорської імперії. Оскільки зараз і в громади, і в уряду є такі ж ідеї — щодо того, щоб місто стало транспортним вузлом на Закарпатті, вважаємо за доцільне змінити герб міста”, – сказав Шершун.

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Зображення святого Мартина для нового герба Мукачева затвердить геральдична комісія та згодом депутати на сесії.

Також на офіційній сторінці Мукачівської міськради у Фейсбуці для мешканців громади щовівторка публікуватимуть освітні тематичні пости, де детальніше розповідатимуть про символіку міста. Це потрібно для того, щоб мешканці Мукачівської ОТГ краще розуміли ініціативу. Як пояснив Шершун, це сприятиме консолідації громади.

За його словами, загалом Мукачеву брендбук дасть цілісну картинку в промоції, це зробить сильнішими гравців туристичного ринку.