Мукачево торік попри карантин відвідали понад 100 тисяч туристів

Карантинні обмеження через пандемію коронавірусу не завадили понад ста тисячам туристів побувати в Мукачево на Закарпатті минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Мукачівської міськради в Фейсбуці.

"За даними Мукачівського історичного музею "Замок Паланок", 2020 року Мукачево відвідало 105 538 туристів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз у Мукачеві працює 5 туроператорів, 13 туристичних агенцій, ММКП "Мукaчівський міський туристично-інформаційний центр", Закарпатська обласна федерація водного туризму та велосипедний клуб "Велобайк Мукачево", які надають широкий спектр туристичних послуг як для вітчизняних, так і закордонних туристів.

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На території Мукачівської міської територіальної громади діють 26 готельних господарств різної форми власності, 2 приватні садиби, 4 хостели та 3 мотелі.

Також для туристів працюють картинні галереї у приміщеннях Мукачівського історичного музею, Палацу культури і мистецтв, мережа салонів продажу сувенірних виробів, музей дерев’яних церков Закарпаття, екуменічна церква в замку тощо.

Водночас торік у Мукачеві через карантинні обмеження не проводили міські фестивалі, навіть традиційний винний фест "Червене вино" організували в режимі онлайн.