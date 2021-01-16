Мукачево торік попри карантин відвідали понад 100 тисяч туристів

Мукачево торік попри карантин відвідали понад 100 тисяч туристів

Укрінформ
Карантинні обмеження через пандемію коронавірусу не завадили понад ста тисячам туристів побувати в Мукачево на Закарпатті минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Мукачівської міськради в Фейсбуці.  

"За даними Мукачівського історичного музею "Замок Паланок", 2020 року Мукачево відвідало 105 538 туристів", – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що зараз у Мукачеві працює 5 туроператорів, 13 туристичних агенцій, ММКП "Мукaчівський міський туристично-інформаційний центр", Закарпатська обласна федерація водного туризму та велосипедний клуб "Велобайк Мукачево", які надають широкий спектр туристичних послуг як для вітчизняних, так і закордонних туристів.

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На території  Мукачівської міської територіальної громади діють 26 готельних господарств різної форми власності, 2 приватні садиби, 4 хостели та 3 мотелі. 

Також для туристів працюють картинні галереї у приміщеннях Мукачівського історичного музею, Палацу культури і мистецтв, мережа салонів продажу сувенірних виробів, музей дерев’яних церков Закарпаття, екуменічна церква в замку тощо. 

Водночас торік у Мукачеві через карантинні обмеження не проводили міські фестивалі, навіть традиційний винний фест "Червене вино" організували в режимі онлайн. 

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