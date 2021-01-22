«Кармелюкове Поділля» на Вінниччині стане більшим

Національному природньому парку «Кармелюкове Поділля», що у Вінницькій області, нададуть майже 2 тис. га додаткових земель у постійне користування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

«Уряд дозволив національному природньому парку «Кармелюкове Поділля» розробити проєкти землеустрою на відведення 1,8 тис. га додаткових земель у постійне користування. Території збільшать за рахунок земель лісогосподарського призначення, які були у користуванні ДП «Чечельницьке лісове господарство». Вони розташовані у Гайсинському районі Вінницької області», – йдеться в повідомленні.

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У міністерстві також зазначили, що найближчим часом Держлісагентство погодить передачу парку ще 14 тис. га земель.

Як відомо, НПП «Кармелюкове Поділля» цінний унікальною природою Південного Поділля – віковими дубовими лісами.

Фото: Wikipedia