Google оцифрувала ще 10 національних природних парків України

У межах спільного проєкту представництва Google в Україні та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів створено віртуальні туристичні маршрути й панорами ще для 10 національних природних парків України.

Про це повідомляється на сайті Міндовкілля, передає Укрінформ.

"Ми йдемо в ногу з часом. Оцифровані національні парки – це не лише нові можливості для розвитку природоохоронної сфери. Передусім, це популяризація захопливих українських краєвидів далеко за її межами. Це ще один спосіб продемонструвати, що Україна дивовижна і нею варто подорожувати", – зазначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Відтепер кожен у будь-який час може здійснити віртуальну мандрівку екологічними стежками, річковими маршрутами, відвідати Скелі Довбуша чи Мертве озеро, джерело Бук чи маєток Святого Миколая.

Так, оцифровано:

Національний природний парк "Вижницький" (гора Стіжок, урочище Лужки, джерело Бук);

Національний природний парк "Ужанський" (кордон Кременець-Тройстик, дуб Чемпіон);

Національний природний парк "Гуцульщина" (полонина Росохата, маєток Святого Миколая, музей "Бджільництво Гуцульщини");

Національний природний парк "Сколівські Бескиди" (Крушельницьке лісництво, Мертве озеро, палац Гредлів);

Національний природний парк "Зачарований край" (скелі Смерековий Камінь, піший маршрут);

Національний природний парк "Черемоський" (ставок Кляуза Перкалаб, церква Святого Івана Хрестителя, Чорний Діл);

Національний природний парк "Верховинський" (еколого-освітній візит-центр, гора Діл);

Національний природний парк "Карпатський" (Скелі Довбуша, гора Маковиця, полонина Маковиця);

Національний природний парк "Дермансько-Острозький" (Бущанський заказник, урочище Зінків камень, екологічна стежка від Волині до Поділля);

Національний природний парк "Кременецькі гори" (Кременецька фортеця, Дівочі скелі, джерело Святої Анни).

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Торік у межах проєкту було оцифровано перші шість заповідних об'єктів: національні природні парки "Голосіївський", "Нижньодністровський", "Нижньодніпровський", "Мезинський", "Гетьманський" та "Нижньосульський".

Нагадаємо, що Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України за підтримки Google Україна оцифровують українські національні парки. У межах спільного проєкту буде створено колекцію цифрових панорам національних природних парків України. Завдяки якісним оцифровкам нацпарків від компанії Google Україна мільйони користувачів Google Мап зможуть переглядати локації та будувати маршрути для своїх майбутніх подорожей. Також проєкт має на меті стимулювання віртуального туризму для маломобільних верств населення.

Фото: скріншот з Google Maps, Дермансько-Острозький національний природний парк