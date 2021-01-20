Харків ініціював проведення Року урбан-туризму

Всесвітня федерація туристичних міст (WTCF) схвалила ініціативу міста Харкова встановити 2021-й Роком урбан-туризму.

Як повідомляє пресслужба Харківської міськради, про це на постійній комісії з питань міжнародного співробітництва, інвестицій, спортивних та іміджевих проєктів повідомила заступник директора департаменту міжнародного співробітництва Юлія Згурська, передає Укрінформ.

За її словами, три місяці тому Харківська міськрада спільно з Національною туристичною організацією України звернулася до WTCF з такою пропозицією.

"Всесвітня федерація туристичних міст підтримала нашу ініціативу і виступить стратегічним партнером у проведенні Року урбан-туризму, тобто туризму в мегаполісах. Таким чином, ми організуємо проєкти в сферах туристичного маркетингу, ділового туризму, гастротуризму тощо. Ці проєкти стосуватимуться всіх міст України, а інформація про це поширюватиметься по всьому світу. Експерти будуть читати лекції онлайн. Також розраховуємо, що нам дозволять провести в травні Міжнародний туристичний форум "Харків: партнерство в туризмі" в офлайні. Для Харкова все це добре тим, що протягом усього року про наше місто звучатиме багато інформації. В умовах пандемії, коли подій і так дуже мало, для нас це буде вкрай корисно", – зазначила Згурська.

За її словами, перший навчальний захід у межах Року урбан-туризму планується провести в березні: він буде присвячений безпеці в сфері гостинності.

Всесвітня федерація туристичних міст (штаб-квартира – в Пекіні) – одне із найбільших у світі об'єднань міст, мета роботи якого – сприяння економічному та соціальному розвитку світових центрів туризму. Членами організації є близько 150 міст і 75 організацій з понад 70 країн. Наразі Харків – єдине місто в Україні, що офіційно прийняте до складу федерації.