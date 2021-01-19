На Чернігівщині відреставрують філармонію та приваблюватимуть туристів до монастиря-фортеці
Як повідомляється на Урядовому порталі, про це йшлося під час робочої поїздки до Чернігівської області заступника міністра розвитку громад і територій Івана Лукері, передає Укрінформ
Зокрема, цього року в межах «Великого будівництва» пропонують відреставрувати важливий туристичний об’єкт міста – Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм.
До того ж на базі Чернігівського обласного молодіжного центру створюється сучасний хаб – мультифункціональний виставковий центр, коворкинг, навчальний та діловий простір.
Крім того, цьогоріч Мінрегіон надасть підтримку в межах секторальної бюджетної програми проєкту створення туристичної інфраструктури в районі Преображенського Новгород-Сіверського чоловічого монастиря. Це – один із найстаріших монастирів-фортець в Україні, який розташований на мальовничому березі Десни.
«Вперше держава підтримає створення туристичного об’єкту у такому віддаленому куточку України. Це не тільки відкриє для людей нову історичну пам’ятку, а й внесе свіжу хвилю у життя місцевих мешканців, дасть поштовх для розвитку малого та середнього підприємництва», – наголосив Лукеря.
Як відомо, головні пріоритети «Великого будівництва-2021» – проєкти економічного розвитку регіонів, туристичні «магніти» та об’єкти надання публічних послуг.