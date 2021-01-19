На Чернігівщині відреставрують філармонію та приваблюватимуть туристів до монастиря-фортеці

На Чернігівщині цьогоріч планують облаштувати низку об’єктів, які сприятимуть економічному розвитку регіону та залученню туристів.

Як повідомляється на Урядовому порталі, про це йшлося під час робочої поїздки до Чернігівської області заступника міністра розвитку громад і територій Івана Лукері, передає Укрінформ

Зокрема, цього року в межах «Великого будівництва» пропонують відреставрувати важливий туристичний об’єкт міста – Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм.

До того ж на базі Чернігівського обласного молодіжного центру створюється сучасний хаб – мультифункціональний виставковий центр, коворкинг, навчальний та діловий простір.

Крім того, цьогоріч Мінрегіон надасть підтримку в межах секторальної бюджетної програми проєкту створення туристичної інфраструктури в районі Преображенського Новгород-Сіверського чоловічого монастиря. Це – один із найстаріших монастирів-фортець в Україні, який розташований на мальовничому березі Десни.

«Вперше держава підтримає створення туристичного об’єкту у такому віддаленому куточку України. Це не тільки відкриє для людей нову історичну пам’ятку, а й внесе свіжу хвилю у життя місцевих мешканців, дасть поштовх для розвитку малого та середнього підприємництва», – наголосив Лукеря.

Як відомо, головні пріоритети «Великого будівництва-2021» – проєкти економічного розвитку регіонів, туристичні «магніти» та об’єкти надання публічних послуг.