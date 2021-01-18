«Буковель» скасував водохресний Фестиваль моржів, але купатися гостям дозволять

На ГК «Буковель» Фестиваль моржів, який традиційно влаштовували на Водохреще, через пандемію коронавірусу не відбудеться.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила прессекретар курорту Віталія Васильчук.

«Через карантинні обмеження традиційний Фестиваль моржів, що вже багато років проходить у ГК «Буковель» на Водохреще, скасовано», – зазначила Васильчук.

Втім, за її словами, для гостей, які таки вирішать зануритися у Йорданську воду, на «Буковелі» облаштують місця для купання.

«Ми облаштуємо відповідні місця на малому буковельському озері в центрі курорту. Місця для купання будуть підготовлені та забезпечені усім необхідним», – додала Васильчук.

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За її словами, жодних розважальних заходів та нагородження, як це було на Фестивалі моржів, цього разу на курорті 19 січня не передбачено.

Раніше Фестиваль моржів проходив на малому буковельському озері 19 січня. Організатори влаштовували концерти, рахували кількість учасників і нагороджували дипломами сміливців, які долучалися до рекордів. Зазвичай у заході брали участь кілька сотень людей. Торік, наприклад, зафіксували близько двох тисяч учасників.

Як відомо, «Буковель» — найбільший гірськолижний курорт України, частка якого (підйомники, готелі, земля) належить державі. Розташований неподалік від села Поляниця Яремчанської міської ради, біля підніжжя гори Буковель на висоті 920 метрів над рівнем моря. Найвища точка курорту — г. Довга — 1372 м. Зимовий сезон тут може тривати з листопада до квітня.