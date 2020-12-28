У Буковелі відкрили унікальну локацію

Atlas Weekend та Parimatch відкрили у Буковелі унікальну локацію.

Команда Atlas Weekend привезла у Буковель відомий світовий формат відпочинку після катання. Тепер і в найкращому гірськолижному курорті України пануватиме атмосфера улюбленого фестивалю. Унікальна локація просто неба діятиме поруч з сьомим підйомником до кінця сезону, повідомили Укрінформу в пресслужбі Parimatch.

Європейський формат вечірок Apres Ski вже давно завоював популярність на гірськолижних курортах, але вперше в Україні функціонує така крута локація. Офіційним партнером Atlas Weekend в Буковелі виступає компанія Parimatch. Бренд і раніше підтримував фестиваль і ось тепер вирушив разом з ним в гори, щоб зробити найкрутішу розважальну зону на найкращому гірськолижному курорті України.

Також Parimatch спільно з проєктом Sherp Fun організував на території гірськолижного комплексу Буковель трасу для катання на всюдиходах-амфібіях українського виробництва Sherp. Траса розташована біля етнопарку “Гуцул Ленд” та озера Молодості.

“Parimatch завжди готовий до яскравих колаборацій з іншими брендами. У нас багато спільного з Atlas Weekend. Вони драйвові та запальні, вони - це фестивальний дух України. Ми раді, що цієї зими ми будемо разом заряджати всіх, хто полюбляє активний відпочинок у горах”, - зазначив представник Parimatch Вадим Місюра.

А засновник та генеральний директор фестивалю Atlas Weekend Дмитро Сидоренко розповів, як створювалася локація. " Коли у березні ми зрозуміли, що не матимемо можливості провести фестиваль Atlas Weekend у 2020 році, то відразу почали думати над активностями, які б підтримували команду та нашу аудиторію у цей час. Так з’явилась думка зробити вечірку Apres Ski у Буковелі, яка згодом переросла у власну постійно діючу зону Atlas Weekend Bar & Apres Ski. І для нас надзвичайно цінно, що компанія Parimatch, яка з цього року є офіційним партнером фестивалю, також підтримує наш проєкт Atlas Weekend Bar & Apres Ski. Ми розраховуємо на плідну багаторічну співпрацю і що всі ви завітаєте до нас на локацію, де зможете отримати максимальне задоволення від відпочинку”.

Щодня з 10:00 до 20:00 буде відкрита DJ-зона з найкрутішою музикою від резидентів Atlas Weekend, а додаватимуть сил бар з коктейлями, глінтвейнами і зігріваючими напоями і фудкорт з вуличною їжею.