На Житомирщині розробили туристичний маршрут «Лесиними стежками»

На Житомирщині з нагоди 150-річчя Лесі Українки створили одноденний туристичний маршрут "Лесиними стежками".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Житомирської ОДА.

Зазначається, що виїхати в подорож можна з будь-якого населеного пункту, щоб доїхати до Новограда-Волинського (колишній Звягель), де народилася Леся Українка.

У Новограді-Волинському мандрівникам пропонують відвідати Музей родини Косачів та Літературно-меморіальний музей Лесі Українки.

Після цього радять піти на оглядову екскурсію містом до фортеці та пройтися центральною частиною Новограда-Волинського.

Турмаршрут розрахований на один день. Якщо їхати організованою групою, то передбачені й вільні години для екскурсантів.

Як повідомлялося, у лютому 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову "Про відзначення 150-річчя Лесі Українки на державному рівні".