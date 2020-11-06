На Житомирщині оголосили конкурс мініскульптур до 150-річчя Лесі Українки

У Новограді-Волинському на Житомирщині до 150-річчя з дня народження Лесі Українки оголосили всеукраїнський конкурс мініскульптур «Герої Лесиних сторінок».

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє відділ культури і туризму Новоград-Волинської міської ради.

Всеукраїнський конкурс мініскульптур «Герої Лесиних сторінок» пройде у два тури із 15 листопада 2020 року до 15 квітня 2021 року. Його підсумки підіб'ють 20 квітня 2021 року.

Конкурс проходитиме у таких номінаціях: багатофігурна скульптурна композиція побутового (сімейного) жанру, історичного жанру, з літературними героями творів Лесі Українки, з відомими діячами України, близькими до родини Косачів, багатофігурна скульптурна композиція рекреаційного напрямку, однофігурна скульптурна композиція та стилізація пластичної форми.

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Як відомо, Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) народилася 25 лютого 1871 року в Звягелі (нинішній Новоград-Волинський). У місті є літературно-меморіальний музей Лесі Українки та музей родини Косачів.

У 2021 році відзначатимуть 150-річчя від дня народження Лесі Українки.