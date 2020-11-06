На Житомирщині оголосили конкурс мініскульптур до 150-річчя Лесі Українки
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє відділ культури і туризму Новоград-Волинської міської ради.
Всеукраїнський конкурс мініскульптур «Герої Лесиних сторінок» пройде у два тури із 15 листопада 2020 року до 15 квітня 2021 року. Його підсумки підіб'ють 20 квітня 2021 року.
Конкурс проходитиме у таких номінаціях: багатофігурна скульптурна композиція побутового (сімейного) жанру, історичного жанру, з літературними героями творів Лесі Українки, з відомими діячами України, близькими до родини Косачів, багатофігурна скульптурна композиція рекреаційного напрямку, однофігурна скульптурна композиція та стилізація пластичної форми.
Як відомо, Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) народилася 25 лютого 1871 року в Звягелі (нинішній Новоград-Волинський). У місті є літературно-меморіальний музей Лесі Українки та музей родини Косачів.
У 2021 році відзначатимуть 150-річчя від дня народження Лесі Українки.