Луцькі підземелля готують до відкриття для туристів

У Луцьку тривають роботи з відновлення унікальних підземель у старому місті, які виявили археологи у травні 2020 року. Тут планують облаштувати музей лицарства.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у сюжеті ТРК "Аверс".

Зазначається, що на цей час вдалося розчистити 120 квадратних метрів потаємних ходів під землею. Їх можуть об’єднати під вежею Чорторийських з підземними тунелями вздовж костелу Петра і Павла.

"Вони (підземелля – ред.) дуже великі за площею і цікаві, добре збережені. Дуже багато в цих підземеллях ще нерозвіданого, там ще дуже багато роботи для археологів. Якщо об’єднати ці підземелля, а така можливість є технічно, то, безумовно, цікавість та тривалість цієї екскурсії буде більша, й вона приваблюватиме більшу кількість туристів", – зауважив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Поруч із входом у підземелля вже обладнали сходи, тут проклали необхідні комунікації, встановили освітлення та облаштували вентиляцію.

Крім того, під час розкопок археологи знайшли предмети вжитку минулих часів – залишки англійської кераміки, унікальне оздоблення каміну та інші артефакти.

У підземеллі планують облаштувати сучасний музей лицарства та середньовічних часів. Деталей цієї ідеї поки не розкривають.

Роботи відбуваються в межах проєкту "Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна". Він реалізується в межах Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Відновлювальні роботи в Луцьку на території вежі Чорторийських і монастиря єзуїтів розпочалися в серпні 2018 року.

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Луцькі підземелля – комплекс підземних лабіринтів XVI-ХVIII ст., досліджувати які почали у 1970 році. Тут виявили 50 підземних приміщень, де знайдено чимало побутових речей, знарядь праці.

Як повідомляв Укрінформ, раніше планувалося відкрити для відвідувачів підземелля двох пам’яток архітектури національного значення – вежі Чорторийських і костелу єзуїтів – у вересні 2020 року.

Фото: скріншот з відео ТРК "Аверс"