Японський рьокан - стиль життя. Коли довголіття стає традицією
Ви навіть не уявляєте: готель у традиційному японському стилі, або рьокан (旅館), який належить родині Хосі (法師 旅館), вважається найстарішим сімейним бізнесом в Японії і другим за віком готелем у світі. За словами нинішнього власника, представника 46-го покоління родини, пана Хосі Дзенгоро (法師 善五郎), в наш бурхливий час найбільшого значення набуває Традиція. Саме вона перш за все надихнула в Країні тисячі островів зростання кількості рьоканів. А де ще по-домашньому можуть подбати про постояльця?
Якось в голові не вкладається, що таке 46 поколінь. Поясню просто. Рьокан сім'ї Хосі ( 法師) в районі Авадзу Онсен міста Комацу, префектура Ісікава, відкрився у 718 р н.е. Його знамените давнє лікувальне гаряче джерело, безтурботна обстановка, 400-річний сад, класична національна кухня без сумнівів стали частиною рівняння, з якого виводиться Успіх. Ба більше, вважається, що саме турбота цієї японської родини про гостя та увага до деталей допомагають процвітати їхньому сімейному бізнесу протягом 1302 років.
Згідно з родинною легендою, уся ця епічна історія почалася з прапредка: хосі (法師) означає... буддійський чернець, який першим оселився в тутешніх горах. Згодом його обитель перетворилася на монастир. Під кінець життя чернець, який не мав дітей, усиновив хлопчика на ім'я Дзенгоро. І відтоді кожне наступне покоління родини Хосі називало на честь предка старшого сина, якому і передавався у володіння рьокан.
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Дивна штука - час. Здавалося, ще вчора сімейні рьокани пропонували найвищий з мислимих в Японії рівень технологій і комфорту. Минуло якихось декілька десятків століть, і перед родиною Хосі стоять нові виклики. Тепер їхній домашній готель повинен конкурувати з усім національним готельним сектором, який загрожує втопити неміцний рьокан в ностальгії. Повірте, це все - квіточки. Фамілія впоралася з більш серйозними викликами.
Уявіть собі, досі управління рьокана родини Хосі переходило виключно по чоловічій моделі, передавалося у спадок від батька до старшого сина. Вони пройшли шлях у 46 поколінь, довжиною у 1302 роки, де кожне десятиліття трагічна втрата спадкоємця чоловічої статі означала, що перерветься Традиція. А як ви думали, за якими принципами створюється знак часу?
Чи варто саме з таким лекалом підходити до наших, українських символів?.. Не знаю. Але упевнений, що обговорити національні символи, їхнє місце у нашому суспільстві, секрет вражаючого довголіття, а головне – доречність модернізації – наш поважний обов'язок.
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В одному з інтерв'ю з шановним готельєром Дзенгоро Хосі (Houshi Zengoro), нинішнім власником готелю родини Хосі, особисто мене зацікавило одне фундаментальне питання:
- Як люди сприймають рьокани в сучасній Японії?
- Підвищений інтерес до рьоканів пояснюється любов'ю японців до національної історії та культурних традицій. Відвідувачі приїжджають до нас і зупиняються в готелі родини Хосі, щоб насолодитися гарячим джерелом, яке б'є понад 1300 років, поласувати стравами, які подавали вашим прапрапрадідам, вшанувати стародавню культуру. Так, кухарі неминуче змінюються, однак наші рецепти і меню залишаються традиційними, і нинішній головний кухар ретельно навчає кожного нового наступника.
Після закінчення Другої світової війни перед Японією гостро стояла проблема продовольства. У закусочних можна було вибрати чотири, максимум п'ять страв. Проте люди вірили, що в рьоканах годуватимуть краще, - і йшли до нас. Хоча більшості японців у повсякденному житті доводилося тоді носити одяг низької якості, вони спеціально приходили до сімейних готелів, сподіваючись, що їм запропонують красиве юката (浴衣), добротне бавовняне кімоно.
У всі часи рьокани в Японії асоціювалися із затишком – домашньою їжею, одягом, надійним дахом. В епоху Мейдзі (†; 1868-1912) вони кожному почали пропонувати привілеї, недоступні багатьом в Японії, такі, як опалення, кондиціонування і телефон.
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Модернізація патріархального японського суспільства та глобальна економіка змінили Країну тисячі островів. Щодесятиліття якість життя зростала, і люди воліли залишатися в своїх сучасних затишних будинках, ніж відправлятися до рьокану, де, можливо, залишилося не так багато зручностей. Адже у будь-якому місцевому супермаркеті тепер ви купите безліч вишуканих страв, підберете за смаком красиве юката. Тому у сімейному готелі Хосі основний акцент змістився на рекламу унікального гарячого джерела і сімейних купалень, яких поки ніхто вдома не має, а також на обслуговування гостей найвишуканішими стравами традиційної кухні.
Змінюються тенденції в національній індустрії туризму. Раніше в рьокані родини Хосі, розрахованому на 450 клієнтів, зупинялися гості з США, Європи та Гонконгу, але останнім часом кількість і географія іноземних відвідувачів змінилися. Тепер в основному це туристи з Південно-Східної Азії, особливо - з Тайваню та Кореї.
Разом з тим, іноземці, в тому числі з Європи, становлять 20 відсотків сімейного бізнесу, але потенціал для зростання є. Щоб насолоджуватися комфортом, більшості японців рьокани більше не потрібні, тоді як гості з інших частин світу цінують національну історію та унікальний досвід, тому, як передбачається, міжнародний інтерес продовжуватиме зростати протягом наступних десяти років.
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Природно, вас зацікавить питання:
- Як рьокану родини Хосі вдалося залишатися на плаву понад тисячоліття?
Нинішній власник готелю Дзенгоро Хосі замислюється:
- Нас вважають найстарішим членом асоціації сімейних підприємств "Les Hénokiens". (Нагадаю: це об'єднання 47 компаній світу, які безперервно працюють і залишаються у сімейному володінні протягом 200 і більше років; назву організація отримала від біблійного патріарха Еноха, який прожив 365 років, перш ніж був узятий Богом замість того, щоб померти. – О. Р.)
Думаю, є дві головні причини, чому наша родина змогла підтримувати рьокан Хосі понад 1300 років. Перша - це унікальні характеристики води у нашому гарячому джерелі, що постійно приводило до нас певну кількість людей. Друга. У всі часи ми вміли добре піклуватися про гостей. Бо кожен, хто в Японії бере на себе управління рьоканом, шанує і дорожить відвідувачем; ось вона, щоденна практика, яка передається від покоління до покоління.
До речі, це поширюється не лише на відвідувачів - тут все зрозуміло! - але і на всіх наших співробітників: покоївок, працівників кухні, садівників, торговців сувенірами. Усі вони дуже важливі для рьокана Хосі.
Філософія нашого бізнесу глибоко корінням сягає у розуміння Дхарми, буддійського вчення. Кажуть, все змінюється у власному ритмі - іноді швидко, іноді повільно... Але найголовніше - не зміни, ні, а залишатися добрим до людей, коли твої одноплемінники переживають зміни. Для нас довголіття означає - докладати зусилля день у день. Зрештою накопичення цих зусиль перетворюється на довголіття, яке у кінцевому підсумку стає традицією. Я дізнався про це не від батька, а від сина, який трагічно помер у 2013-му році. Він багато чому мене навчив, у тому числі простої мудрості: кожного дня старайтеся щосили, і результатом стануть Традиції і Довголіття.
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В епоху цифрових технологій, зміни тенденцій у світовій індустрії туризму, як рьокан з 1300-річною традицією може вижити в еру онлайн-бронювання?
Дзенгоро Хосі готовий до змін, але головне, якщо пам'ятаєте, – не зміни, ні, а залишатися добрим до людей. А значить, передавати Традицію і Довголіття. Настане час, і єдина донька пана Хосі - Хісає, набуде права володіння, а на зміну у сімейному готелі прийде нове покоління. Тут нічого не поробиш, культура рьоканів зміниться у своєму власному ритмі, але ... щоб відповідати епосі цифрових технологій.
Та що це я! Вже сьогодні у рьокані родини Хосі є можливість онлайн-бронювання, а зміни та уточнення на готельному вебсайті, зокрема, для англомовних відвідувачів, виставляються щодня. Особисто я здивувався: номер на добу тут коштує менше, ніж у ... Буковелі! 3810 грн.
Так, через пандемію COVID-19 тепер їхніми гостями знову стали в основному японці. Для родини Хосі настали важкі часи. Втім, як і для всіх нас. До речі, у Хісає також є філософія бізнесу:
- Щоб протягом наступних 100 років, навіть 1300 років! - люди захотіли відвідувати рьокан родини Хосі, ми повинні відповідати кожному поколінню і пропонувати їм щось привабливе, те, що відповідає часу.
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Надумали їхати?
У рьокані родини Хосі всього 100 номерів, і кожен має поетичну назву. Стандартний зазвичай коштує $360, в період пандемії – значні знижки: $136. Є приватна гостьова резиденція - ханаре (専門店). До послуг гостей - дві закриті та дві відкриті ванни з водою з гарячих джерел, Тільки для постояльців однієї статі. Втім, можете забронювати одну з двох сімейних лазень.
Тут задовольнять будь-який каприз. У наявності люкс-номери з власною ванною і туалетом, а також великі (за японськими мірками) кімнати у національному стилі, де комфортно розмістяться четверо і більше гостей. Безкоштовно постояльці отримують домашнє юката, яке приємно накинути після гарячої ванни.
Зазвичай у сімейному готелі такого рівня подають сніданок і вечерю, хоча задовольняють, як у моєму випадку, особливі вимоги: приміром, тільки вегетаріанські страви. М'ясоїди розповідають, що у більшості смачних страв використані дивовижні місцеві морепродукти.
Природно, доступне обслуговування номерів. Так, в принципі, все націлене на повне задоволення кожного постояльця. І ледь не забув... Чайна церемонія - це традиційне японське привітання. Відчуйте гармонію з природою, навчіться тонше розуміти сезони, а результатом і для вас стануть Традиції і Довголіття.
Олександр Рудяченко