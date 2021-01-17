Японський рьокан - стиль життя. Коли довголіття стає традицією

Про сімейний готель, який приймає відвідувачів понад 1300 років

Ви навіть не уявляєте: готель у традиційному японському стилі, або рьокан (旅館), який належить родині Хосі (法師 旅館), вважається найстарішим сімейним бізнесом в Японії і другим за віком готелем у світі. За словами нинішнього власника, представника 46-го покоління родини, пана Хосі Дзенгоро (法師 善五郎), в наш бурхливий час найбільшого значення набуває Традиція. Саме вона перш за все надихнула в Країні тисячі островів зростання кількості рьоканів. А де ще по-домашньому можуть подбати про постояльця?

Якось в голові не вкладається, що таке 46 поколінь. Поясню просто. Рьокан сім'ї Хосі ( 法師) в районі Авадзу Онсен міста Комацу, префектура Ісікава, відкрився у 718 р н.е. Його знамените давнє лікувальне гаряче джерело, безтурботна обстановка, 400-річний сад, класична національна кухня без сумнівів стали частиною рівняння, з якого виводиться Успіх. Ба більше, вважається, що саме турбота цієї японської родини про гостя та увага до деталей допомагають процвітати їхньому сімейному бізнесу протягом 1302 років.

Хосі Дзенгоро

Японський сад, якому 400 років

Згідно з родинною легендою, уся ця епічна історія почалася з прапредка: хосі (法師) означає... буддійський чернець, який першим оселився в тутешніх горах. Згодом його обитель перетворилася на монастир. Під кінець життя чернець, який не мав дітей, усиновив хлопчика на ім'я Дзенгоро. І відтоді кожне наступне покоління родини Хосі називало на честь предка старшого сина, якому і передавався у володіння рьокан.

Місто Комацу, префектура Ісікава

* * *

Дивна штука - час. Здавалося, ще вчора сімейні рьокани пропонували найвищий з мислимих в Японії рівень технологій і комфорту. Минуло якихось декілька десятків століть, і перед родиною Хосі стоять нові виклики. Тепер їхній домашній готель повинен конкурувати з усім національним готельним сектором, який загрожує втопити неміцний рьокан в ностальгії. Повірте, це все - квіточки. Фамілія впоралася з більш серйозними викликами.

Центральний вхід

Уявіть собі, досі управління рьокана родини Хосі переходило виключно по чоловічій моделі, передавалося у спадок від батька до старшого сина. Вони пройшли шлях у 46 поколінь, довжиною у 1302 роки, де кожне десятиліття трагічна втрата спадкоємця чоловічої статі означала, що перерветься Традиція. А як ви думали, за якими принципами створюється знак часу?

Фоє сімейного готелю

Чи варто саме з таким лекалом підходити до наших, українських символів?.. Не знаю. Але упевнений, що обговорити національні символи, їхнє місце у нашому суспільстві, секрет вражаючого довголіття, а головне – доречність модернізації – наш поважний обов'язок.

* * *

В одному з інтерв'ю з шановним готельєром Дзенгоро Хосі (Houshi Zengoro), нинішнім власником готелю родини Хосі, особисто мене зацікавило одне фундаментальне питання:

- Як люди сприймають рьокани в сучасній Японії?

- Підвищений інтерес до рьоканів пояснюється любов'ю японців до національної історії та культурних традицій. Відвідувачі приїжджають до нас і зупиняються в готелі родини Хосі, щоб насолодитися гарячим джерелом, яке б'є понад 1300 років, поласувати стравами, які подавали вашим прапрапрадідам, вшанувати стародавню культуру. Так, кухарі неминуче змінюються, однак наші рецепти і меню залишаються традиційними, і нинішній головний кухар ретельно навчає кожного нового наступника.

Гаряче джерело

Після закінчення Другої світової війни перед Японією гостро стояла проблема продовольства. У закусочних можна було вибрати чотири, максимум п'ять страв. Проте люди вірили, що в рьоканах годуватимуть краще, - і йшли до нас. Хоча більшості японців у повсякденному житті доводилося тоді носити одяг низької якості, вони спеціально приходили до сімейних готелів, сподіваючись, що їм запропонують красиве юката (浴衣), добротне бавовняне кімоно.

У всі часи рьокани в Японії асоціювалися із затишком – домашньою їжею, одягом, надійним дахом. В епоху Мейдзі (†; 1868-1912) вони кожному почали пропонувати привілеї, недоступні багатьом в Японії, такі, як опалення, кондиціонування і телефон.

Закрита тераса

* * *

Модернізація патріархального японського суспільства та глобальна економіка змінили Країну тисячі островів. Щодесятиліття якість життя зростала, і люди воліли залишатися в своїх сучасних затишних будинках, ніж відправлятися до рьокану, де, можливо, залишилося не так багато зручностей. Адже у будь-якому місцевому супермаркеті тепер ви купите безліч вишуканих страв, підберете за смаком красиве юката. Тому у сімейному готелі Хосі основний акцент змістився на рекламу унікального гарячого джерела і сімейних купалень, яких поки ніхто вдома не має, а також на обслуговування гостей найвишуканішими стравами традиційної кухні.

Вечеря

Змінюються тенденції в національній індустрії туризму. Раніше в рьокані родини Хосі, розрахованому на 450 клієнтів, зупинялися гості з США, Європи та Гонконгу, але останнім часом кількість і географія іноземних відвідувачів змінилися. Тепер в основному це туристи з Південно-Східної Азії, особливо - з Тайваню та Кореї.

Разом з тим, іноземці, в тому числі з Європи, становлять 20 відсотків сімейного бізнесу, але потенціал для зростання є. Щоб насолоджуватися комфортом, більшості японців рьокани більше не потрібні, тоді як гості з інших частин світу цінують національну історію та унікальний досвід, тому, як передбачається, міжнародний інтерес продовжуватиме зростати протягом наступних десяти років.

* * *

Природно, вас зацікавить питання:

- Як рьокану родини Хосі вдалося залишатися на плаву понад тисячоліття?

Нинішній власник готелю Дзенгоро Хосі замислюється:

- Нас вважають найстарішим членом асоціації сімейних підприємств "Les Hénokiens". (Нагадаю: це об'єднання 47 компаній світу, які безперервно працюють і залишаються у сімейному володінні протягом 200 і більше років; назву організація отримала від біблійного патріарха Еноха, який прожив 365 років, перш ніж був узятий Богом замість того, щоб померти. – О. Р.)

Думаю, є дві головні причини, чому наша родина змогла підтримувати рьокан Хосі понад 1300 років. Перша - це унікальні характеристики води у нашому гарячому джерелі, що постійно приводило до нас певну кількість людей. Друга. У всі часи ми вміли добре піклуватися про гостей. Бо кожен, хто в Японії бере на себе управління рьоканом, шанує і дорожить відвідувачем; ось вона, щоденна практика, яка передається від покоління до покоління.

До речі, це поширюється не лише на відвідувачів - тут все зрозуміло! - але і на всіх наших співробітників: покоївок, працівників кухні, садівників, торговців сувенірами. Усі вони дуже важливі для рьокана Хосі.

Філософія нашого бізнесу глибоко корінням сягає у розуміння Дхарми, буддійського вчення. Кажуть, все змінюється у власному ритмі - іноді швидко, іноді повільно... Але найголовніше - не зміни, ні, а залишатися добрим до людей, коли твої одноплемінники переживають зміни. Для нас довголіття означає - докладати зусилля день у день. Зрештою накопичення цих зусиль перетворюється на довголіття, яке у кінцевому підсумку стає традицією. Я дізнався про це не від батька, а від сина, який трагічно помер у 2013-му році. Він багато чому мене навчив, у тому числі простої мудрості: кожного дня старайтеся щосили, і результатом стануть Традиції і Довголіття.

На балконі

* * *

Хісає – донька пана Хосі

В епоху цифрових технологій, зміни тенденцій у світовій індустрії туризму, як рьокан з 1300-річною традицією може вижити в еру онлайн-бронювання?

Дзенгоро Хосі готовий до змін, але головне, якщо пам'ятаєте, – не зміни, ні, а залишатися добрим до людей. А значить, передавати Традицію і Довголіття. Настане час, і єдина донька пана Хосі - Хісає, набуде права володіння, а на зміну у сімейному готелі прийде нове покоління. Тут нічого не поробиш, культура рьоканів зміниться у своєму власному ритмі, але ... щоб відповідати епосі цифрових технологій.

Та що це я! Вже сьогодні у рьокані родини Хосі є можливість онлайн-бронювання, а зміни та уточнення на готельному вебсайті, зокрема, для англомовних відвідувачів, виставляються щодня. Особисто я здивувався: номер на добу тут коштує менше, ніж у ... Буковелі! 3810 грн.

Хол готелю

Так, через пандемію COVID-19 тепер їхніми гостями знову стали в основному японці. Для родини Хосі настали важкі часи. Втім, як і для всіх нас. До речі, у Хісає також є філософія бізнесу:

- Щоб протягом наступних 100 років, навіть 1300 років! - люди захотіли відвідувати рьокан родини Хосі, ми повинні відповідати кожному поколінню і пропонувати їм щось привабливе, те, що відповідає часу.

* * *

Надумали їхати?

У рьокані родини Хосі всього 100 номерів, і кожен має поетичну назву. Стандартний зазвичай коштує $360, в період пандемії – значні знижки: $136. Є приватна гостьова резиденція - ханаре (専門店). До послуг гостей - дві закриті та дві відкриті ванни з водою з гарячих джерел, Тільки для постояльців однієї статі. Втім, можете забронювати одну з двох сімейних лазень.

Тут задовольнять будь-який каприз. У наявності люкс-номери з власною ванною і туалетом, а також великі (за японськими мірками) кімнати у національному стилі, де комфортно розмістяться четверо і більше гостей. Безкоштовно постояльці отримують домашнє юката, яке приємно накинути після гарячої ванни.

Зазвичай у сімейному готелі такого рівня подають сніданок і вечерю, хоча задовольняють, як у моєму випадку, особливі вимоги: приміром, тільки вегетаріанські страви. М'ясоїди розповідають, що у більшості смачних страв використані дивовижні місцеві морепродукти.

Легкий сніданок

Природно, доступне обслуговування номерів. Так, в принципі, все націлене на повне задоволення кожного постояльця. І ледь не забув... Чайна церемонія - це традиційне японське привітання. Відчуйте гармонію з природою, навчіться тонше розуміти сезони, а результатом і для вас стануть Традиції і Довголіття.

Олександр Рудяченко

Використані джерела: 1, 2, 3, 4