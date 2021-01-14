Рятувальники у відеозверненні показали туристам негоду на горі Піп Іван

У Карпатах рятувальники за допомогою відеозвернення продемонстрували туристам негоду на горі Піп Іван та закликали утриматися від походів у гори.

Як передає Укрінформ, відео розмістило управління ДСНС в Івано-Франківській області у Фейсбуці.

"Утриматися від походів в гори радить начальник пошуково-рятувального відділення Василь Фіцак, який саме зараз несе службу на найвисокогірнішому рятувальному посту, що розташований на горі Піп Іван", – повідомили в управлінні.

Фіцак на відео говорить туристам про обмежену видимість у Карпатах і сніг до поясу.

"За добу тут випало багато снігу, по пояс, обмежена видимість і 3 ступінь лавинної небезпеки", – стверджує Фіцак.

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Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський, або Чорна Гора) – одна з найвищих вершин Українських Карпат – 2028 м.

Фото: @chornogora.rescue112