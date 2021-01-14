На Миколаївщині рятувальники витягли із заметів вісім автомобілів

Минулої доби рятувальники Миколаївщини зі снігової “пастки” витягли вісім автомобілів і надали допомогу 13 особам, серед яких діти.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Укрінформ.

«Минулої доби рятувальники витягли із кюветів та проблемних ділянок доріг 2 вантажівки та 6 легкових автомобілів, надано допомогу 13 особам, з яких 2 дітей. Дані випадки зареєстровано у Миколаївському, Очаківському, Первомайському, Вознесенському, Снігурівському районах області», - йдеться у повідомленні.

Загалом у зв’язку з ускладненням погодних умов у вигляді снігопаду, ожеледиці, для моніторингу оперативної ситуації на автошляхах державного значення Миколаївщини залучались 3 мобільні групи ГУ ДСНС України (3 одиниці техніки підвищеної прохідності, 8 осіб) та техніка підпорядкованих підрозділів.

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Станом на ранок 14 січня проїзди забезпечено, стан доріг задовільний.

Фото: ДСНС