Карпати засипає снігом

У Карпатах, на горі Піп Іван, обмежена видимість, хуртовина і сніг. Рятувальники просять утриматись від мандрівок у гори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Станом на 08:00 14.01.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Хуртовина, падає сніг. Вітер південний, південно-західний 7-8 м/с. Температура повітря -13°С. Через ускладнення погодних умов туристам слід утриматись від виходу у високогір'я», - повідомляє рятувальний пост.

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Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, 2028 метрів заввишки.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, Фейсбук