На Львівщині зняли проморолик про дерев’яні церкви області

Дев’ять дерев’яних святинь Львівщини стали "героїнями" промоційного ролика, який популяризує сакральну архітектуру регіону.

Як передає Укрінформ, відео презентував департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА.

Зазначається, що автор і оператор трихвилинного відео – Ігор Мартинів. Він художньо показав дев’ять дерев’яних храмів з різних куточків Львівської області. Це церкви святої Параскеви (1708 рік, Буськ), святого Микити (1666 рік, Дернів), святого Івана Богослова (1782 рік, Фусів), Святого Духа (1502 рік, Потелич), Собору Богородиці (1724 рік, Лоні), Архістратига Михаїла (1754 рік, Комарно), Святого Юра (1656 рік, Дрогобич), Успіння Богородиці (1603 рік, Кліцько) й Собору Пресвятої Богородиці (1838 рік, Матків).

Проморолик відзнятий у межах промоційної частини торішньої річної програми охорони культурної спадщини Львівщини.

За задумом розробників, відео має привернути увагу до унікальної сакральної дерев’яної архітектури регіону й наголосити на потребі збереження автентичності дерев’яних церков.

"Дерев’яні церкви Львівщини, чотири з яких – у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, заслуговують на те, щоб про них знали. А ще більше вони потребують якісного збереження, охорони і відновлення. Усе це починається з розуміння. Тому одним із важливих наших завдань, до якого запрошуємо всіх охочих, - це промоція та постійна освіта громад, духовенства, всіх жителів Львівщини. Бо, на жаль, дуже часто маємо ситуацію, коли з добрими намірами парафія сама нищить пам’ятку, замінює старі двері або вікна", – наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

В облдержадміністрації нагадали, що в Україні є найбільше у світі дерев’яних церков – понад 2500.

У 2013 році 16 дерев’яних храмів Карпатського регіону занесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО: 8 із них розташовані в Україні, а 8 – у Польщі. Чотири церкви з цього списку – на Львівщині.

Відео: Львівська ОДА