У Мукачеві на онлайн-фесті золотими медалями нагородили 72 вина

Фестиваль "Червене вино" в Мукачеві, що цьогоріч через карантинні обмеження відбувся у форматі конкурсу серед виноробів, визначив рекордні 72 переможці зі 150 представлених зразків вин.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив співорганізатор фестивалю Максим Адаменко.

"Цьогоріч через карантинні обмеження вперше найбільший винний фест країни "Червене вино" провели в онлайн-форматі. Власне, фестиваль звели до конкурсу серед виноробів: два дні у замку "Паланок" працювала дегустаційна комісія, яка за 100-бальною шкалою відзначала "золоті", "срібні" та "бронзові" вина. Дегустатори були вражені, бо із представлених 150 зразків 72 вина отримали золоті медалі", – сказав Адаменко.

Раніше на фестивалі "Червене вино" також завжди проводили "сліпі" дегустації, але традиційно визначали трьох переможців, а інші винороби не отримували дипломи чи медалі. Зараз на заході були випадки, коли один винороб отримував кілька різних медалей за свої вина – і "бронзу", і "золото", і "срібло".

На дегустації відзначили також "топ-золото" – це вина, які набрали за шкалою оцінювання понад 90 балів. Такі відзнаки отримали вина виноробів Олександра Ковача (Ужгород) та Карла Шоша (Берегівщина).

Нагородження виноробів на Червеному вині/ Фото організаторів

"Журі було відверто здивоване тим, як виріс рівень закарпатських виноробів. Особливо тих, що з Берегівщини та Виноградівщині… Вони мали можливість за кошти програми урядової підтримки Угорщини придбати собі обладнання та ємності, це впливає на якість вин дуже позитивно. Крім того, ці винороби мають вже дорослих синів, які вивчилися в Будапешті і знають технології виробництва вина, а не як дідко вчив робити", – зазначив Адаменко.

Зі свого боку радник Мукачівського міського голови з туризму Олександр Шершун додав, що усі винороби, чиї вина були відзначені на "сліпій" дегустації, отримали дипломи з шевронами — відповідно, "бронзовими", "срібними" та "золотими".

"Для виноробів цей конкурс виявився дуже важливим, бо це – оцінка їхньої роботи. Ми були здивовані, коли на конкурс подалися ті, хто роками не брав участі у самому фестивалі. Один винороб приніс на конкурс 13 вин і взяв нагороди", – сказав Шершун.

Він також повідомив, що за результатами онлайн-конкурсу випустять путівник із адресами найкращих виноробів.

Зараз замовити вина можна у виноробів напряму, контактами обіцяють поділитися на сайті фестивалю.

Також, як повідомив Шершун, у травні в Мукачеві планують провести ярмарок, де можна буде скуштувати ці призові вина від приватних закарпатських виноробів.