На Закарпатті легендарний фестиваль "Червене вино" вперше проводять онлайн

У Мукачівському замку "Паланок" в межах традиційного фестивалю "Червене вино", що вперше за двадцятилітню історію проходить онлайн, відбувається конкурс-дегустація з визначення найкращих вин Закарпаття.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив голова спілки приватних виноробів та виноградарів Закарпаття Олександр Ковач.

"Легендарний закарпатський винний фестиваль "Червене вино" цього року вперше проходить в онлайн-форматі. Через карантин ми не мали змоги провести його, як звично, але вирішили провести традиційну дегустацію і визначити найкращі вина Закарпаття. Сьогодні в замку "Паланок" відбувається ця дегустація, завтра оголосимо переможців конкурсу. Вибирають кращі вина аж дві дегустаційні комісії, адже винороби передали на конкурс 147 пляшок з вином", – розповів Ковач.

Фестиваль «Червене вино» на Закарпатті / Фото: Макс Адаменко

За його словами, цьогоріч у конкурсі "Червене вино" беруть участь 38 виноробів, які представляють 11 територіальних громад (21 населений пункт) Закарпаття. Загалом на конкурс представлено 147 зразків – білих, рожевих та червоних вин. Серед них дегустатори оберуть найкраще біле, червоне та рожеве вина, також вино "Вибір мера" та окремо оцінюватимуть ізабельні сорти.

Як повідомив Ковач, стежити за тим, як працюють експерти з дегустаційної комісії на карантинному онлайн-фестивалі можна онлайн.

"Вперше на Закарпатті ми працюємо за 100-бальною системою оцінювання вина, якою користуються в міжнародній організації виноградарства та вина. Експерти, серед яких винороби, сомельє, представники винних компаній, оцінюють вина за смаком, ароматом, кольором тощо. Оцінювання сліпе, усі пляшки запаковані в однотипні пакети, комісії оголошується тільки назва, номер пляшки та рік урожаю", – сказав він.

Також Ковач зазначив, що вина-переможці можна придбати на сайті фестивалю, який був створений спеціально під онлайн-фестиваль.

Фестиваль-конкурс "Червене вино" було започатковано 1995 року. Щороку він традиційно проводиться в Мукачеві на Святого Василя, що відзначається 14 січня. В останні роки фест із центру міста був перенесений у фестивальне містечко на набережній Латориці в міський парк. Фестиваль має свій гімн, який виконує закарпатський рок-гурт "Рокаш".

Відео: Суспільне Закарпаття