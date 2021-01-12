Житомирський Музей космонавтики запрошує у віртуальний 3D-тур

Національний музей космонавтики імені Сергія Корольова у Житомирі в умовах карантинних обмежень запропонував туристам відправитися у віртуальний 3D-тур.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні закладу в Фейсбуці.

"Поки в Україні діють карантинні обмеження, запрошуємо вас завітати до музею віртуально, за допомогою 3D-туру, створеного рекламною компанією "Радуга" за підтримки Українського культурного фонду", – йдеться у повідомленні.

Під час віртуальної мандрівки відвідувачі зможуть відчути себе підкорювачами космічних глибин та пройтися під величезним космічним кораблем, детально роздивитися уламки метеорита, місячний ґрунт і дізнатися, яку їжу брали в політ космонавти.

Експозицію музею створив народний художник України Анатолій Гайдамака.