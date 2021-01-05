На Тернопільщині інвентаризували пам’ятки сакральної скульптури

Понад 860 пам’яток сакральної спадщини інвентаризували торік у Тернопільській області.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу розповіла директор Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини Марина Ягодинська.

"Ми завершили повну інвентаризацію пам’яток та об’єктів різнопланової культурної спадщини, зокрема, понад 860 зразків сакральних об’єктів. Це, до речі, зроблено вперше в Україні. Описали та зробили геолокацію сакральних пам’яток ХVІІІ – першої половини ХХ ст. у різних куточках області. Це, зокрема, скульптури Матері Божої, Ісуса Христа, різних святих. У такому переліку – скульптурні композиції та хрести – на честь скасування панщини, "Святої Тверезості", офірні, в пам'ять про загиблих від різних хвороб, моровиць та пошестей – чуми, холери, тифу тощо", – зазначила Ягодинська.

За її словами, такий проєкт вдалося реалізувати завдяки гранту Українського культурного фонду "Культура в часи кризи: інституційна підтримка", який виграла очолювана нею установа.

У межах проєкту фахівці створили власний сайт, відкрили віртуальну виставку про сакральну скульптуру області, розробили паспорти на об’єкти культурної спадщини Тернопілля.

Як підкреслила Ягодинська, загалом скульптура і сакральні символи, зібрані воєдино, наочно демонструють духовну культуру українців і характеризують їх як цивілізовану націю, що живе за певними принципами і є частиною християнського світу.

Нині на Тернопільщині сотні сакральних пам’яток під дією руйнівних природних чинників нищаться, тому, як вважають фахівці, дуже важливо зберегти їх для наступних поколінь хоча б у світлинах чи на відео.

Водночас багато скульптур, які були в свій час зруйновані, зараз відновлюють. Але часто це робиться непрофесійно. Тому створення фото- та відеофайлів, каталогів, банерів, друкованих матеріалів, переконані в Тернопільському обласному центрі охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини, допоможуть зафіксувати хоча б ті автентичні елементи, які збереглися.

Як повідомляв Укрінформ, Державна казначейська служба повністю профінансувала грантові програми від Українського культурного фонду та Українського інституту книги за 2020 рік.