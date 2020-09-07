Руїни костелу й бункер: на Тернопільщині хочуть облаштувати туристичний хаб
Таке рішення було ухвалено під час робочої поїздки представників Управління туризму Тернопільської ОДА до селища Залізці Зборівського району, передає Укрінформ із посиланням на фейсбук-сторінку "Тернопільщина туристична".
Серед туристично привабливих об’єктів селища – руїни замку ХVI ст., костелу святого Антонія XVI- XVII ст., пам’ятка історії та військової архітектури – бункер часів Першої світової війни, пам’ятка монументального мистецтва – скульптура святого Роха 1795 року.
Як зазначили в Управлінні туризму Тернопільської ОДА, більшість з цих об'єктів потребують негайного втручання задля їхнього збереження.
Тож після ознайомлення з локаціями було узгоджено позицію підготовки проєкту "Туристичного хабу" на подання для фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Це, переконані в облдержадміністрації та селищній раді, дасть змогу створити нові заклади туристичної інфраструктури.