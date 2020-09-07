Руїни костелу й бункер: на Тернопільщині хочуть облаштувати туристичний хаб

На Тернопільщині планують створити туристичний хаб, який об’єднає привабливі для мандрівників об’єкти Залозецької ОТГ.

Таке рішення було ухвалено під час робочої поїздки представників Управління туризму Тернопільської ОДА до селища Залізці Зборівського району, передає Укрінформ із посиланням на фейсбук-сторінку "Тернопільщина туристична".

Серед туристично привабливих об’єктів селища – руїни замку ХVI ст., костелу святого Антонія XVI- XVII ст., пам’ятка історії та військової архітектури – бункер часів Першої світової війни, пам’ятка монументального мистецтва – скульптура святого Роха 1795 року.

Як зазначили в Управлінні туризму Тернопільської ОДА, більшість з цих об'єктів потребують негайного втручання задля їхнього збереження.

Тож після ознайомлення з локаціями було узгоджено позицію підготовки проєкту "Туристичного хабу" на подання для фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Це, переконані в облдержадміністрації та селищній раді, дасть змогу створити нові заклади туристичної інфраструктури.