Льодяна сауна й замерзлий ліс: шведський готель знову дивує туристів

У Швеції відкрив свій 31-й сезон Icehotel – готель, збудований зі снігу та льоду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Insider.

Для гостей доступні дві різні секції – постійний Icehotel 365, що пропонує теплі та крижані кімнати, які працюють впродовж року, та Icehotel 31 з артлюксами, які розробляють різні майстри і щороку створюють наново після танення.

У цьому сезоні через пандемію 12 нових тимчасових артлюксів проєктували лише місцеві дизайнери. Кімнати будуть відкриті для відвідувачів до 11 квітня 2021 року.

А для гостей, які не можуть подорожувати через карантинні обмеження, створили AR-тур готелем.

«Ми знаємо, що світ спостерігає за нами (готелем – ред.) здалеку, і ми сподіваємося, що це повністю шведське творіння стане позитивним посланням, привітанням майбутнім художникам і гостям, поки ми чекаємо, коли вони повернуться до нас наступного року», – сказав креативний директор Icehotel Лука Ронкороні.

Готель з льоду та снігу в Швеції/ Фото: icehotel.com

Одну з тимчасових кімнат готелю – Ceremony Hall – спроєктували як замерзлий ліс, де гості, оточені деревами, гілками і листям, можуть влаштувати різноманітні святкування, як-от весілля.

Інша кімната – Toybox – має на меті «розбудити внутрішню дитину» гостей. Тут є кубики з літерами, крижана ракета і навіть чотириметрова жирафа.

Крім того, в готелі побудували, за словами дизайнерів, «можливо, найхолоднішу в світі сауну». Ронкороні розповів, що хотів створити кімнату, яка «гратиме з відчуттям тепла на фоні низьких температур». Тут, зокрема, є халат і рушники зі снігу, дві крижані «печі» та ванна об'ємом 631 л.

Оскільки у всіх крижаних кімнатах підтримується температура -5°C, гостям надають спальні мішки для низьких температур і рекомендують спати в них у термобілизні, шапці, теплих шкарпетках і светері. Готель радить гостям провести одну ніч в льодяній кімнаті й кілька – в одній з теплих.

На території готелю є бар Icebar, де гості можуть розслабитися з коктейлями в стаканах із льоду, вкритий снігом танцпол, а також справжня сауна.

На створення всіх кімнат для Icehotel 31 знадобилося шість тижнів, а снігу і льоду використали стільки, що ним можна було б заповнити 10 олімпійських басейнів.

Готель розташований на півночі Швеції, за 200 кілометрів від полярного кола. За початковим задумом, це була художня галерея, заснована у 1989 році. Однак вже 31 рік поспіль це місце приваблює туристів як один з найбільш оригінальних готелів у світі.