Модернові «родзинки» Чернігова об’єднали в новому турмаршруті

У Чернігові презентували новий туристичний маршрут і сайт "Чернігівський модерн", який у карантинних умовах дає змогу прогулятися містом віртуально.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми пропонуємо містянам та гостям Чернігова індивідуальний туристичний маршрут історичним центром, що об’єднує сім будівель: від найбільш відомої пам'ятки північного модерну (Дворянського земельного та селянського поземельного банку – нині це обласна бібліотека ім. В. Короленка) – до найзагадковішого дива дерев'яного модерну – житлового будинку на вул. Академіка Павлова, 9. Адже історія Чернігова – це не лише храми та монастирі, а ще й насичений і яскравий "губернський період", – розповіла на презентації віцепрезидентка ГО "Київ-Тампере" Світлана Романченко.

За її словами, розроблення нового маршруту відбулося в межах проєкту "Час нових історій", який реалізується за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Він стартував у 2019 році й був присвячений селищу Козелець Чернігівської області. Цьогоріч ГО "Київ-Тампере" та її партнер – ГО "Простір вільної освіти" – звернули увагу на модернові "родзинки" Чернігова.

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Першими маршрут віртуально пройшли присутні на презентації працівники Чернігівського туристичного інформаційного центру та журналісти. Вони побачили, що сайт "Чернігівський модерн" містить загальну мапу та опис маршруту, а також сторінки, присвячені окремим будівлям – з описом, аудіогідом, відеонарисом та добіркою фотографій.

Загальна протяжність нового маршруту – 4,8 км. Пройти його в реальному часі запропонують, коли карантинні обмеження будуть зняті.