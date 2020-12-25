На території мисливського господарства "Моровське" в Козелецькому районі Чернігівщини розвели диких тварин виключно для фотополювання і планують розвивати туризм.

Про це повідомляється на сайті Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства (ОУЛМГ), передає Укрінформ.

"В такому заповіднику диких тварин за всі роки його існування не пролунало жодного пострілу, а "полювати" дозволено лише з допомогою фотокамер", – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що угіддя ТОВ СМП "Моровське" розкинулися неподалік відомого ще з давньоруських часів села Морівськ та річки Десна. Вони займають площу 160 га і містять лісовий масив та заплавні луки. На території угідь створено належні умови для життя і розмноження багатьох видів тварин і птахів, зокрема червонокнижних. Сьогодні тут вільно почуваються коні Пржевальського, європейські олені, лані та косулі, муфлони, дикі кабани, лосі, буйволи африканські, гірські козли, лами. Років зо два тому велике сімейство копитних поповнилося гарними шотландськими коровами і биками. На заплавних луках мешкають червонокнижні орлан білохвостий і чорний лелека.

У мисливському господарстві на Чернігівщині створили заповідник для фотополювання / Фото: chernigivlis.gov.ua

Розводять цю живність, розповідають керівники господарства, не задля відстрілу, а для приваблення відпочивальників. Для них на території центральної садиби "Моровського" будується цілий мисливський комплекс із готелем, рестораном, зоною відпочинку на штучному озері. Від траси туди веде заасфальтована дорога.

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"Нині це, мабуть, одне з найбільш унікальних мисливських господарств в Україні", – зазначив речник ОУЛМГ Микола Тищенко.

За словами співзасновника "Моровського" Айка Памбухчяна, у 2021 році на території заповідника відкриють екологічні й туристичні маршрути.

Як відомо, у місцевості, де розвивається відпочинкова інфраструктура зазначеного товариства, приймають туристів парк природи "Беремицьке" та регіональний ландшафтний парк "Міжрічинський".