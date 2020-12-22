На дунайський острів Єрмаків завезли диких коней із латвійських заповідників

На острів Єрмаків у нижній частині дельти Дунаю поблизу міста Вилкове завезли диких коней з латвійських заповідників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГО Rewilding Ukraine, що займається відновленням природних ландшафтів і поверненням диких тварин.

"Напередодні Різдва та Нового року ми продовжуємо ділитися добрими новинами. 20 диких тарпановидних коней, що прибули у жовтні із заповідників Латвії, після 30-денного карантину випущені в дику природу дельти Дунаю на острів Єрмаків, що на території Дунайського біосферного заповідника поблизу міста Вилкове. Наша ревайлдинг-команда та партнери надзвичайно щасливі, що всі докладені зусилля були успішними", - йдеться у повідомленні.

На це стадо тарпановидних коней, а також на інших великих травоїдів, що були випущені на острові раніше - водяних буйволів, ланей та благородних оленів, - можна буде подивитися туристам.

Як повідомлялось, у 60-ті роки 20-го століття навколо острова Єрмаків спорудили з метою осушення місцевості мережу дамб, що негативно вплинуло на його екосистему. У 2009 році частину дамб знесли у межах проєкту WWF «Відновлення острова Єрмаків», і розпочалось відновлення природного стану острова.

Після цього на острові Єрмаков зафіксовано перебування 80% фауни Дунайського біосферного заповідника та 53% всіх відомих видів птахів України — близько 220 видів.

Наразі флора острова налічує 717 видів рослин, що становить 74,15% флори Дунайського біосферного заповідника.

У 2019 році на острові поселили стадо водних буйволів в межах реалізації проєкту «Відновлення водно-болотних угідь і степів регіону дельти Дунаю».

Фото з відкритих джерел