На Поліссі живуть 17 видів кажанів, серед яких рідкісна - «вечірниця велетенська»

Експерти Міжнародного природоохоронного проєкту «Полісся – дика природа без кордонів» упродовж року нарахували на Поліссі 17 видів кажанів, серед яких рідкісна «вечірниця велетенська».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі проєкту.

«За попередніми даними, на Поліссі зустрічається 17 видів кажанів, з-поміж яких вечірниця велетенська – найбільший вид кажанів у Європі, що перебуває на межі зникнення. Ідентифікували цей дуже рідкісний вид завдяки зібраним даним за допомогою акустичних ресиверів (звукозаписучі прилади – ред.), що були проаналізовані дослідниками з Британського орнітологічного трасту», - інформують у пресслужбі.

Зазначається, що упродовж року акустичний моніторинг проводили у два етапи. Ресивери поетапно розміщували у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, Поліському, Древлянському, Рівненському, Черемському природних заповідниках та у національному природному парку «Прип’ять-Стохід».

Загалом отримані дані з понад 130 місцезнаходжень кажанів протягом сезону розмноження та з 6 пунктів в сезон міграції у Київській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях.

Окрім того, на Поліссі виявили 329 важливих місць існування для ранньогніздових рідкісних птахів, 87 – для вовка, лося та рисі, 61 – для кажанів. У результаті досліджень ідентифікували 148 важливих місць існування для 19 видів ссавців.

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«Полісся – дика природа без кордонів» - міжнародний транскордонний проєкт, що об’єднав природоохоронні інституції Білорусі, України, Німеччини, Польщі, Британії. На території України його впроваджує партнер асоціації BirdLife International – Українське товариство охорони птахів. Метою проєкту є підвищення природоохоронного статусу Полісся для збереження його природного середовища та біорізноманіття. Період реалізації – 2019-2023 рр.