У Миколаївському зоопарку святкують 15-річчя двох амурських тигриць

У Миколаївському зоопарку відзначають 15-річний ювілей двох амурських тигриць Пенелопи та Агрипини.

Фахівці стверджують, що це досить пристойний вік, бо в природні тигри живуть 12-15 років.

Про це йдеться на сторінці Миколаївського зоопарку у Фейсбук, передає Укрінформ.

«21 вересня 2020 року свій ювілей відзначають наші красуні-сестрички, амурські тигриці Пенелопа та Агрипина. Народилися вони у Миколаївському зоопарку. Їм виповнюється цілих 15 років! Це досить пристойний вік, вважаючи, що в природних умовах тигри живуть 12-15 років. Завдяки постійній турботі та увазі співробітників, тривалість життя тварин в зоопарках вища», - йдеться у повідомленні.

Батьків сестричок звали Альфа та Пузирь. Минув час, тигренята виросли й самі почали приводити потомство та виховувати своїх дітей. Але ставалося й таке, що співробітникам доводилося штучно годувати маленьких тигренят. Ось, наприклад, тигриця Пенелопа, на жаль, не завжди була доброю мамою і іноді відмовлялася годувати своє дитинча. Так, наприклад, люди вигодували і виростили самицю Таньку.

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А от 2016 рік був багатий на народження тигренят. Сестри Пенелопа та Агрипина привели по два приплоди і були добрими матусями. Загальна кількість тигренят у той рік склала 9 особин. Їх було відправлено в інші зоопарки.

Останній приплід був приведений тигрицею Агрипиною 25 січня 2017 року. Вона народила двох тигренят, самця та самочку.

…Зараз іменинниць Агрипину та Пенелопу разом із самцем Геліосом ви можете побачити в експозиційному комплексі «Острів звірів». Для тигрів в Миколаївському зоопарку побудовані вольєри з досить великою територією, природним ландшафтом, тінистими деревами, басейнами, в яких тигри дуже полюбляють купатись.

Тигр - найбільша, найсильніша і найспритніша кішка на планеті, а тепер уже й надзвичайно рідкісна.

Як повідомлялося, у Миколаївському зоопарку відзначили 10-річний ювілей азійського слона Дінкара.