Два тигри достроково вийшли на пенсію після багаторічної роботи в німецькому цирку

Амурська тигриця Джил і амурський тигр Сахіб багато років виступали в одному з німецьких цирків, однак через пандемію на манеж вони не виходили вже давно. Нині тварини, так би мовити, вийшли на вимушену дострокову пенсію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Дресирувальник передав своїх вихованців благодійному товариству "Vier Pfoten" ("Чотири лапи"), яка знайшла тиграм місце на одній зі спеціальних станцій з утримання таких звірів.

Як повідомляє агентство dpa з посиланням на співробітників станції, 13-річна тигриця та її брат уже обжилися у своєму вольєрі площею близько тисячі квадратних метрів і дуже добре тут почуваються.

Поруч живуть ще дві інші амурські тигриці, але більше місця для таких хижаків на цій станції поки немає.

фото: picture-alliance/dpa