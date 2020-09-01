Експерименти над тваринами: Рада відхилила законопроєкт, проти якого виступали зоозахисники
Як передає кореспондент Укрінформу, законопроєкт підтримали лише 7 нардепів.
Законопроєкт №0897 “Про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру” був внесений до парламенту минулого скликання урядом Арсенія Яценюка.
У ньому пропонувалося скасувати дозвіл на проведення робіт з експериментальними тваринами. Відповідальність за організацію такої роботи та її результати передбачалося покласти на наукову установу, вищий навчальний заклад, де вони проводяться з дослідною метою.
Крім того, пропонувалося скасувати дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей.
Зоозахисники закликали парламент відхилити цей законопроєкт.