Експерименти над тваринами: Рада відхилила законопроєкт, проти якого виступали зоозахисники

Верховна Рада під час розгляду в другому читанні відхилила законопроєкт, що пропонував скасувати обов’язковий дозвіл Міністерства освіти і науки на здійснення експериментів над тваринами та передбачав розширення кола суб‘єктів, які здійснюватимуть такі експерименти.

Як передає кореспондент Укрінформу, законопроєкт підтримали лише 7 нардепів.

Законопроєкт №0897 “Про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру” був внесений до парламенту минулого скликання урядом Арсенія Яценюка.

У ньому пропонувалося скасувати дозвіл на проведення робіт з експериментальними тваринами. Відповідальність за організацію такої роботи та її результати передбачалося покласти на наукову установу, вищий навчальний заклад, де вони проводяться з дослідною метою.

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Крім того, пропонувалося скасувати дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей.

Зоозахисники закликали парламент відхилити цей законопроєкт.