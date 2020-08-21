В Україні шукають домівки для 13 конфіскованих пітонів

Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції виставило на безоплатну передачу 13 пітонів, конфіскованих за рішенням суду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції України.

«На електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) виставлені на безоплатну передачу 13 змій виду «ПІТОН». Наразі тварини перебувають на тимчасовому утриманні у зоопарку «Лімпопо» с. Мединичі Львівської області», - ідеться в повідомленні.

Заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко нагадав, що з липня Мін’юст запровадив нову процедуру безоплатної передачі конфіскованих тварин.

«Ця процедура повністю відповідає усім уявленням про гуманне поводження з тваринами. На першому етапі, як свідчить практика, конфісковані за рішенням суду тварини передаються на утримання до зоопарку або спеціального притулку. Далі орган державної виконавчої служби пропонує профільним організаціям подати заявку на безоплатну передачу тварин. Такі заявки розглядаються на засіданні відповідної комісії, яка утворюється органом державної виконавчої служби. Тварини передаються тим організаціям, хто пропонує кращі умови утримання», - розповів Гайченко.

Водночас гендиректор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро зауважив, що стара процедура передачі конфіскованих тварин не містила чітких правил, які б передбачали конфіскацію і подальші дії за рішенням суду з дикими або домашніми тваринами.

«Зараз завдяки внесенню Міністерством юстиції змін до відповідного порядку, знайдені домівки для левів й ведмедів, які були вилучені з приватного покровського «зоопарку смерті». Впевнений, що для пітонів теж знайдеться нова комфортна домівка», — додав Мамро.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Міністерство юстиції України знайшло домівки для левів та ведмедів, конфіскованих за рішенням суду. Зокрема, було вирішено безоплатно передати ведмедя гімалайського на прізвисько «Мальвіна» - благодійній організації «Міжнародний Благодійний фонд «Збережи дикість», бурих ведмедів на прізвиська «Балу» та «Тимоша» - Національному природному парку «Синевир», левів на прізвиська «Річчі», «Вітольд» та «Багіра» - благодійному фонду «Нейтон», а також бурих ведмедів на прізвиська «Потап», «Ганна» та «Маша» - ТОВ «Ведмежий притулок-Домажир».