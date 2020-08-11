Конфіскованим ведмедям із Покровська знайшли нове житло
Хижакам знайшли нове житло через майданчик СЕТАМ, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні з 7.30 ми займаємося перевантаженням тварин. Їх знову чекали транспортні клітки, знову стресова ситуація, але цього разу вони переїжджають додому. Дай Боже їм хорошої дороги. Ведмеді їдуть до трьох реабілітаційних центрів, але всі залишаються в Україні", - каже власник Центру реабілітації хижаків у Василівці Олександр Пилишенко.
Он вывез львов и медведей из частного зоопарка в Покровске «Парк Покровского периода» в
Він вивіз левів і ведмедів з приватного зоопарку в Покровську «Парк Покровського періоду» в грудні 2018 року-січні 2019 року. Тоді держава (в особі Мінекології) попросила Пилишенка прихистити хижаків у своєму центрі на півтора місяці, не повідомляючи про те, що годувати і утримувати тварин він має за свій рахунок. Минуло півтора року. За цей час леви і ведмеді встигли не тільки соціалізуватися, але й отримати статус "конфіскованих". Рішенням суду Донецької області покровські звірі були офіційно конфісковані. Потім виконавча служба прийняла рішення про безоплатну передачу. Відповідне оголошення з'явилося на майданчику ДП "СЕТАМ" 1 липня.
"Потап і Аня їдуть до притулку для ведмедів "Домажир", Балабасик і Тимошка - до реабілітаційного центру бурого ведмедя "Синевир", а Мальвіна переїжджає до Києва, також до центру реабілітації. Сьогодні частина нашої родини їде. З одного боку - сумно, але з іншого - не шкода. Ці тварини мають жити добре", - каже Пилишенко.
За словами керівника служби по догляду за тваринами ведмежого притулку "Домажир" Наталії Галайко, після приїзду в притулок ведмедя на прізвисько Потап його перейменують, бо в "Домажирі" вже є один Потап. Обидва бурі хижаки будуть жити у великих лісових вольєрах з барлогами.
"Ми хотіли забрати пару соціалізованих ведмедів, які зможуть жити в одному вольєрі. У нас вже живуть 15 ведмедів, але наш притулок знаходиться в процесі будівництва і планується, що всього у нас буде перебувати до 30 ведмедів", - каже співробітниця притулку "Домажир".
Дорога додому займатиме майже півтори доби. Крім волонтерів і представників притулків, хижаків супроводжує ветеринар.
Що стосується трьох левів - Багіри, Вітольда, Річчі, то вони переїдуть до Південної Африки. Відправленням диких кішок на історичну батьківщину займається організація "Благодійний фонд "Нейтон".
"Вони будуть жити в напіввільних умовах. Наразі ми готуємо документи, які потрібні для їх відправлення, леви будуть на тимчасовому утриманні в Василівці, в реабілітаційному центрі Пилишенка", - прокоментувала менеджер БФ "Нейтон" Ганна Масяч.
За її словами, йдеться про 2-3 місяці, але карантин може внести свої корективи в плани, тому волонтери намагаються не називати термінів.
Вольєри, в яких майже два роки жили "переселенці" з Покровська, довго порожніми не будуть. Вже зовсім скоро в них можуть заселитися циркові тигри і леви.
У Центрі реабілітації Пилишенка знаходиться близько 70 великих звірів.