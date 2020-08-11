Конфіскованим ведмедям із Покровська знайшли нове житло

"Ведмежий переїзд"/ Фото Дмитра Смольєнка

Он вывез львов и медведей из частного зоопарка в Покровске «Парк Покровского периода» в

Він вивіз левів і ведмедів з приватного зоопарку в Покровську «Парк Покровського періоду» в грудні 2018 року-січні 2019 року. Тоді держава (в особі Мінекології) попросила Пилишенка прихистити хижаків у своєму центрі на півтора місяці, не повідомляючи про те, що годувати і утримувати тварин він має за свій рахунок. Минуло півтора року. За цей час леви і ведмеді встигли не тільки соціалізуватися, але й отримати статус "конфіскованих". Рішенням суду Донецької області покровські звірі були офіційно конфісковані. Потім виконавча служба прийняла рішення про безоплатну передачу. Відповідне оголошення з'явилося на майданчику ДП "СЕТАМ" 1 липня.

"Потап і Аня їдуть до притулку для ведмедів "Домажир", Балабасик і Тимошка - до реабілітаційного центру бурого ведмедя "Синевир", а Мальвіна переїжджає до Києва, також до центру реабілітації. Сьогодні частина нашої родини їде. З одного боку - сумно, але з іншого - не шкода. Ці тварини мають жити добре", - каже Пилишенко.

За словами керівника служби по догляду за тваринами ведмежого притулку "Домажир" Наталії Галайко, після приїзду в притулок ведмедя на прізвисько Потап його перейменують, бо в "Домажирі" вже є один Потап. Обидва бурі хижаки будуть жити у великих лісових вольєрах з барлогами.

"Ми хотіли забрати пару соціалізованих ведмедів, які зможуть жити в одному вольєрі. У нас вже живуть 15 ведмедів, але наш притулок знаходиться в процесі будівництва і планується, що всього у нас буде перебувати до 30 ведмедів", - каже співробітниця притулку "Домажир".

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Дорога додому займатиме майже півтори доби. Крім волонтерів і представників притулків, хижаків супроводжує ветеринар.

Що стосується трьох левів - Багіри, Вітольда, Річчі, то вони переїдуть до Південної Африки. Відправленням диких кішок на історичну батьківщину займається організація "Благодійний фонд "Нейтон".

"Вони будуть жити в напіввільних умовах. Наразі ми готуємо документи, які потрібні для їх відправлення, леви будуть на тимчасовому утриманні в Василівці, в реабілітаційному центрі Пилишенка", - прокоментувала менеджер БФ "Нейтон" Ганна Масяч.

За її словами, йдеться про 2-3 місяці, але карантин може внести свої корективи в плани, тому волонтери намагаються не називати термінів.

Вольєри, в яких майже два роки жили "переселенці" з Покровська, довго порожніми не будуть. Вже зовсім скоро в них можуть заселитися циркові тигри і леви.

У Центрі реабілітації Пилишенка знаходиться близько 70 великих звірів.