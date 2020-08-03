У Харківському зоопарку відзначили день кавуна

Харківський зоопарк відсвяткував Всесвітній день кавуна.

Про це у відеосюжеті Оbjectiv.tv розповідає співробітниця Харківського зоопарку Єлизавета Ткачова, повідомляє Укрінформ.

"Третього серпня в різних країнах відзначають смачне свято - Всесвітній День кавуна. Літня ягода відмінно тамує спрагу, при цьому є зовсім некалорійною. Саме тому кавун і заслужив своє власне свято. Хоча і не відомо, хто і коли його встановив, але від цього він не втрачає своєї популярності. День святкування кавуна припадає саме на розпал його дозрівання. Літньою ягодою полюбляє ласувати практично кожен, адже окрім смаку, кавун має неабияку користь, як для людей, так і для тварин. Тож і святкують вони майже однаково", - йдеться у відеосюжеті.

В зоопарку пригостили більшість з вихованців солодкою та соковитою ягодою, а саме, рептилій, приматів, ведмедів, криланів та навіть дикобразів.

Смачною ягодою ласували і слониха Тенді, і бегемотиха Степаніда, а також чорнобурки та єноти. Чорно-бурі лисиці Джері та Джина майже одразу приступили до частування, та лише час від часу відволікались на співробітників, які спостерігали за процесом.

Тим часом єноти Мен та Шоу з запалом вибирали м’якоть лапками, та ласували, взагалі не відриваючись від такої приємної справи. Звичайно, тварини спочатку починають виїдати смачну та соковиту м’якоть, і тільки на останок залишають кірку. Слон або бегемот дрібними кавунами може ласувати цілком, а великі - розбивати ногою і їсти кусками.

М’якоть кавуна на понад 90% складається з води. Решта — клітковина, вітаміни, цукор та інші компоненти. Енергетична цінність - близько 30 калорій на 100 грамів. Це не багато, але кавун зазвичай їдять великими порціями.

Як повідомляв Укрінформ, Харківський зоопарк відомий з початку 20 століття, тут мешкають 7 тис. тварин 400 видів. Зараз зоопарк на реконструкції. Вона почалася у 2016 році, і завершиться, за планом, у 2020 році. На реалізацію проєкту з новим океанаріумом потрібно 2 млрд грн. Вхід до зоопарку буде безкоштовним.