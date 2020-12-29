Кабмін дозволив нацпаркам надавати нові послуги туристам

Уряд розширив перелік платних послуг, які відвідувачі можуть отримати в установах природно-заповідного фонду (ПЗФ). Серед нових атракцій – проведення урочистих подій і масових заходів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду впродовж року", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відтепер відвідувачам будуть доступні нові види повітряного, водного та зимового відпочинку – як активного, так і спокійного; організація урочистих подій та масових заходів; реалізація відео-, кіно- та фотопродукції про установи ПЗФ; озеленення територій та ландшафтне планування; продукція бджільництва і сувеніри; тимчасове зберігання майна й низка інших послуг.

"Цього року через карантинні обмеження наші громадяни подорожують Україною частіше, ніж торік. Розширивши перелік послуг в установах природно-заповідного фонду, ми створюємо більше можливостей для розвитку організованого туризму, рекреаційної діяльності, оздоровлення відвідувачів у природних умовах. Це сприятиме залученню додаткових коштів на збереження природних комплексів, що охороняються", – зазначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Раніше установам природно-заповідного фонду дозволялося надавати, зокрема, такі платні послуги: екскурсії; створення умов для організованого туризму, відпочинку (розбиття наметів і розкладання вогнищ у спеціально облаштованих та відведених для цього місцях, аматорське (спортивне) рибальство, прогулянка (подорож) на велосипеді, на конях, полювання, спуск гірською річкою на надувних плотах, човнах, подорож на яхті, катання на човнах, водних лижах, віндсерфінг); фотопослуги; перевезення туристів, а також їхнє розміщення, проживання та харчування; виготовлення та реалізація предметів декоративно-ужиткового мистецтва тощо.