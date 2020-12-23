До електронного кадастру природно-заповідного фонду вже внесли 10 парків

В Україні оцифрували та внесли до електронного кадастру природно-заповідного фонду вже 10 парків.

Про це сказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський на брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми працюємо над створенням кадастру природно-заповідного фонду і на сьогодні оцифровано вже 10 парків. Можна ознайомитися з ними на сайті міністерства”, – повідомив Абрамовський.

Він зазначив, що кадастр містить важливу інформацію про парки та заповідники.

“Інформація, яка входить до кадастру, — це межі, проєкти, створення, організації, інформація про рослинний і тваринний світ, рекреаційні можливості парків тощо“, – додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 23 грудня 2020 року ухвалив рішення про передачу частини національних природних парків та заповідників у сферу управління Міндовкілля. Зокрема, Національний природний парк “Гомільшанські ліси”, Рівненській та Черемський заповідники, Поліський природний заповідник, Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник, природні заповідники Дніпровсько-Орільський та “Медобори”.