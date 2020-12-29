На розвиток туристичного потенціалу Канева спрямують 100 мільйонів гривень

У бюджеті Черкаської області на 2021 рік передбачили близько 100 млн грн на реалізацію довготривалих проєктів та створення інфраструктури у Каневі – одному з туристичних "магнітів" краю.

Про це під час пресконференції з нагоди 100 днів перебування на посаді заявив голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

Йдеться, зокрема, про реконструкцію Будинку культури на 700 місць, який ще з 1984 року очікував на завершення будівельних робіт, та про будівництво дороги, яка веде до Чернечої гори.

"Спільно із нардепами ми запустили так звані "канівські проєкти". На проєкт капітального ремонту дороги по вулиці Шевченка та Енергетиків спрямували 10 млн грн. На Шевченківський культурний центр на 700 місць виділено 65 млн грн. Ми вже оголосили відкриті торги на визначення генеральної підрядної організації. Кошти в бюджеті передбачені, роботи розпочнуться у 2021", – зауважив Сергійчук.