Віртуальна екскурсія парламентом відтепер доступна онлайн
Як передає Укрінформ, про це поінформував Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у Фейсбуці.
"У період пандемії COVID-19 віртуальні екскурсії набули особливої популярності. Радий, що завдяки таким проєктам кожен може зазирнути до будівлі парламенту та побачити її з незвичного ракурсу. Сесійна зала та кулуари тепер у вільному доступі", – написав Разумков.
Спікер також оприлюднив відповідне відео.
Як повідомлялося, Голова Верховної Ради 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".
Згідно з розпорядженням, на період карантину доступ до будівлі парламенту обмежений, а представники засобів масової інформації у Верховній Раді працюють у пресцентрі на третьому поверсі. Кулуари другого поверху й ложа преси тимчасово закриті для журналістів.