Віртуальна екскурсія парламентом відтепер доступна онлайн

Екскурсія кулуарами та сесійною залою парламенту відтепер доступна в онлайн-режимі.

Як передає Укрінформ, про це поінформував Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у Фейсбуці.

"У період пандемії COVID-19 віртуальні екскурсії набули особливої популярності. Радий, що завдяки таким проєктам кожен може зазирнути до будівлі парламенту та побачити її з незвичного ракурсу. Сесійна зала та кулуари тепер у вільному доступі", – написав Разумков.

Спікер також оприлюднив відповідне відео.

Як повідомлялося, Голова Верховної Ради 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".

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Згідно з розпорядженням, на період карантину доступ до будівлі парламенту обмежений, а представники засобів масової інформації у Верховній Раді працюють у пресцентрі на третьому поверсі. Кулуари другого поверху й ложа преси тимчасово закриті для журналістів.