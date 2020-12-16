Білоруси здійснили віртуальну мандрівку Рівненщиною

Рівненщина влаштувала онлайн-екскурсію для фахівців галузі туризму з Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Провели онлайн-зустріч керівництва області з представниками туристичної галузі Республіки Білорусь. Для сусідньої держави презентували туристичний потенціал регіону. Поспілкувалися із представники туризму Брестської та Гомельської областей. Сподіваємося, що карантин невдовзі закінчиться, і білоруси зможуть завітати на Рівненщину. Адже наш край не тільки мальовничий, але й багатий на культурно-історичну спадщину», – зазначив заступник голови облдержадміністрації Сергій Гемберг.

Він також розповів про нову концепцію «Рівненщини туристичної», новий сайт rivne.travel, який є платформою для співпраці усіх, хто причетний до розвитку туризму.

«Ще одна «родзинка» Рівненщини – гастротуризм. Наш край багатий на смачні автентичні страви. Це – рівненський мацик, сушена риба в печі на соломі, куліш із раками, борщ зелений із риби та грибів, шишкове варення, дикий мед. Саме тому ми цьогоріч започаткували проєкт «Кулінарна спадщина», – додав Гемберг.

Зі свого боку представники туризму Білорусі зазначили, що готові співпрацювати з Україною у туристичній сфері.

Як повідомляв Укрінформ, розроблено оновлену концепцію «Рівненщина туристична», що стала частиною інфраструктурного хабу, який створюють в регіоні.

У новій концепції «Рівненщини туристичної» на основі SWOT-аналізу виявили три основні блоки, які посилюють сильні сторони краю та впливають на розвиток туризму. Це – зміна балансу між виїзним та внутрішнім туризмом, інтерес міжнародних донорів до проєктів туристичного спрямування, зростання попиту на креативний туристичний продукт.

Основними цілями концепції визначено розширення асортименту туристичних продуктів, підвищення потенціалу надавачів туристичних послуг, промоцію туристичних продуктів.

Також в області вважають, що туристично успішними для розвитку Рівненщини можуть стати проєкти-магніти. Серед них – мультифункціональна арена на вулиці Макарова у Рівному, туристичний комплекс «Дубенський замок», Тараканівський форт, науково-інноваційний парк INN CITY. Вони дадуть змогу розвивати подієвий, історичний та спортивний туризм.