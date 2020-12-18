На Закарпатті провели перші в Україні лижні змагання у сезоні 2020/21
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив представник оргкомітету змагань Артем Топчанюк.
“На Закарпатті в смт. Поляна провели перші в зимовому сезоні 2020-21 лижні змагання в Україні серед дітей «Eleron Baby Cup 20/21». Змагалися діти 4-12 років за Кубок Святого Миколая та звання найкращого лижника серед дітей”, - повідомив Топчанюк.
На Закарпатті провели перші в країні лижні змагання в зимовому сезоні 2020/21 / Фото: Artem Topchanuyk
За його словами, загалом в змаганнях взяли участь 60 дітей із Закарпаття, Львівщини, Івано-Франківщини, Харкова та Києва.
Найменшому учаснику змагань — лише 4 роки.
“Змагання в такому форматі на Закарпатті провели вперше, вони тривали два дні і це був тільки перший етап «Eleron Baby Cup 20/21». У січні та лютому плануємо другий та третій етапи цих змагань відповідно”, - додав Топчанюк.
Він наголосив, що попри плюсову температуру організатори забезпечили снігове покриття траси штучним снігом.
Як призи діти-переможці заліків отримають лижний інвентар від відомої фірми.