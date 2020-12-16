Національний парк «Меотида» стане більшим

Кабмін на своєму засіданні погодив проєкт Указу Президента «Про зміну меж Національного природного парку «Меотида», яким додав до території парку понад 580,26 га земель державної власності у Донецькій області.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту Указу.

«З метою забезпечення реалізації державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабміну від 6 серпня 2014 року в частині збереження біологічного та ландшафтного біорізноманіття, збільшення площі природно-заповідного фонду для збереження цінних природних територій та об'єктів рослинного та тваринного світу Донецької військово-цивільною адміністрацією передбачено поступове збільшення площі природно-заповідного фонду в межах Донецької області до 8,9% від площі області», – зазначається в документі.

Так, проєктом Указу передбачено включити до території парку понад 580,26 га земель державної власності, розташованих за межами сіл Мелекіне, Урзуф, селища міського типу Ялта Мангушського району Донецької області.

Зазначається, що ухвалення Указу сприятиме збереженню біотичного та ландшафтного різноманіття території, розвитку наукової, еколого-освітньої та рекреаційної діяльності в Україні. А також дасть змогу забезпечити територіальну цілісність природних комплексів. Адже сьогодні цим землям загрожує скидання стічних вод з полів, підвищення рекреаційного навантаження, надмірний випас худоби та випалювання трав'яного покриву, видобування піску тощо. Внаслідок чого знижується природний рослинний покрив, порушується гідрологічний баланс території.

Тож, згідно з проєктом Указу, уряд має забезпечити внесення в шестимісячний термін змін до Положення про парк у зв'язку зі зміною меж його території. Забезпечити впродовж 2021-2023 років відповідно до законодавства надання парку у постійне користування 580,26 га земель державної власності, які розташовані за межами сіл Мелекіне, Урзуф, селища міського типу Ялта Мангушського району Донецької області. Провести державну реєстрацію речових прав на відповідні земельні ділянки. Розробити і затвердити зміни до Проєкту організації території парку, охорони відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів у зв'язку зі зміною меж його території.

Зазначається, що мета цього рішення – розширення території НПП «Меотида», що забезпечить збереження відтворення та ефективне використання природних комплексів й об'єктів Приазов'я, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.

Як відомо, НПП «Меотида» створили на базі однойменного регіонального ландшафтного парку.

До складу парку включено двокілометрову лінію узбережжя Азовського моря в адміністративних межах Донецької області на території Новоазовського та Мангушського районів. Парк створено Рішенням Донецької обласної ради від 30.06.2000 р. № 23/14-304 з площею 13016,9 га.

На сьогодні загальна площа регіонального ландшафтного парку «Меотида» — 13010,6 га, зокрема в Новоазовському районі — 5079 га, 7938 га — у Мангушському районі.

Під охорону взято близько 13 000 га морської акваторії одного з екологічно напружених регіонів України.

До складу парку увійшли заказники загальнодержавного значення «Білосарайська коса», «Бакаї Кривої коси», «Єланчанські бакаї» та «Приазовський чапельник», орнітологічний заказник місцевого значення «Кривокіський лиман», пам'ятки природи місцевого значення «Крива коса» та «Соснові культури».

Територія нацпарку постраждала від бойових дій.