Підгорецький замок увійшов до фотоальбому з занедбаними пам’ятками світу

Зображення Підгорецького замку, що на Львівщині, увійшло у фотоальбом Майкла Керрігана "Покинуті палаци", який вийшов у Британії.

В альбомі представлено 150 світлин чудових, але занедбаних будівель з різних куточків планети, повідомляє Укрінформ з посиланням на Daily Mail.

Тут є палаци, резиденції, готелі, маєтки, сільські будинки, та житло, побудоване для будівельників підземного тонелю, навіть водяний ліфт, що качав воду на бананові плантації. Все, що їх поєднує, – колишня вишуканість або незвична архітектура та поганий стан сьогодні.

Світлина Підгородецький замку супроводжується таким текстом: "Підгорецький палац у Львові був побудований в 1630-х роках для відомого польського полководця і королівського радника Станіслава Конєцпольського (1591-1646). Розграбований і пошкоджений під час Першої світової війни, він зберігся і використовувався як санаторій, але був серйозно пошкоджений пожежею в 1950-х роках. Від моменту здобуття Україною незалежності він належить національному художньому музею, але у них немає ресурсів для його відновлення".

В альбомі також є зображення палацу Саддама Хусейна в Іраку, побудованого на руїнах Вавилона; дачі Квітка в Сочі, Ружанського палацу в Білорусі, що був побудований в 1780-их роках і згорів у 1914 році; особняка Тіоронда в Нью-Йорку, переобладнаного під психіатричну лікарню. Є в книзі закинуті будівлі зі США, Франції, Іспанії, Ірландії, Японії, Аргентини та інших країн.