У замку «Паланок» відкривається резиденція Святого Миколая

У замку «Паланок», що в Мукачеві на Закарпатті, з 12 до 20 грудня працюватиме резиденція Святого Миколая.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Мукачівського історичного музею у Фейсбуці.

«У Мукачівському замку «Паланок» з 12 до 20 грудня в Середньому дворі замку працюватиме «Резиденція Святого Миколая». Тут чекатимуть дорослих з дітками, щоб малеча могла попросити подарунок, написати листа та сфотографуватися з Чудотворцем», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для туристів це чудова нагода не лише завітати до Святого Миколая, а й ознайомитися з історією міста.

Працюватиме атракція щодня з 11:00 до 17:00.

Крім того, резиденція Святого Миколая відкривається і в сусідньому з Мукачевом замку Сент-Міклош, названому на честь саме св. Миколая, у смт Чинадієво.

Фото: Мукачівський історичний музей