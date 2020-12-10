«Музейний календар» на 2021 рік знайомить із весільними традиціями долинян Закарпаття

Ужгородський скансен відтворив весільні традиції долинян Закарпаття в календарі на новий 2021 рік, світлини для якого зробив фотокореспондент Укрінформу Сергій Гудак.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Фейсбуці Ужгородського скансену.

"У 2017 році Закарпатським музеєм народної архітектури та побуту було започатковано щорічне видання "Музейний календар", щоб на його сторінках популяризувати різні фондові колекції музею та народну культуру Закарпаття. Цьогоріч темою музейного календаря стала найяскравіша частина родинної обрядовості нашого краю – закарпатське весілля. Вже другий рік поспіль "головними героями" календаря є музейні співробітники, які щодня працюють над тим, щоб музей ставав ще більш цікавим, натхненним та творчим. Всі барви закарпатського весілля передав фотограф Сергій Гудак", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Краєзнавчий музей у Радомишлі поповнився новими експонатами

Як зазначається, весільні звичаї та обряди мають свої особливості в кожному районі, тож на сторінках календаря відтворено традиції долинян Закарпаття.

Кожен місяць календаря – це окремий фрагмент весілля: зрізування барвінку, плетіння вінків, танець нареченого з мамою, викуп нареченої, благословіння батьками, придане нареченої, вінчання, весільна хода, закручування в покровець, гуляння, пов’язування хустки, танець молодої.

Фото: @uzhskansen