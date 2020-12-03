Лижний сезон на Закарпатті стартував у Поляні

У закарпатській області зимовий гірськолижний сезон першими відкрили у селі Поляна, де на території схилу запрацював лижний курорт для новачків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє “Турінформ Закарпаття”.

Зазначається, що на курорті вже провели тестові катання, є власна школа інструкторів, витяг та системи засніження.

Polianski позиціонує себе як курорт для новачків, має приватну гірськолижну і сноуборд-школу. Завдяки технологіям штучного засніження сніг тут є постійно, попри погодні умови, спорядження можна взяти напрокат. Є витяги на три довжини: 100 м, 300 м та 600 м.

Курорт розташований у Полянській ОТГ на Свалявщині. Дістатися туди можна власним авто трасою E40 до повороту на Поляну або потягом до Сваляви.

Впродовж останніх днів на Закарпатті утримується морозна погода, напередодні випав невеликий сніг. Водночас великі гірськолижні курорти регіону, як-от Драгобрат, Красія чи Пилипець, наразі ще не повідомляли про старт сезону.