На Івано-Франківщині хочуть відновити стару гірську вузькоколійку

У Брошнів-Осадській об'єднаній територіальній громаді Рожнятівського району Івано-Франківщини мають намір відновити гірську вузькоколійну залізницю Брошнів-Осада – Осмолода.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Брошнів-Осадської ОТГ Назарій Іванів у Фейсбуці.

Відповідну ініціативу громада вже підготувала та передала на конкурсний відбір проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу. Техніко-економічне обґрунтування проєкту «Відновлення вузькоколійної залізниці в Карпатах Брошнів-Осада – Осмолода» виконали на замовлення громади фахівці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в межах угоди про співпрацю.

«Проєкт уже включено до Стратегії розвитку громади, Стратегії розвитку Івано-Франківської області, затверджено урядом до реалізації в складі Державної програми розвитку регіону Українських Карпат на 2020-2022 рр., представлено на інвестиційному форумі RE: think. Invest in Ukraine в Маріуполі», – написав Іванів.

За його словами, реалізація цього проєкту не лише сприятиме розвитку туризму на Рожнятівщині, але й стане основою для планування розвитку інфраструктури, що дасть змогу створити додаткові робочі місця.

«Також на території краю є значна кількість деревообробних підприємств, отож вузькоколійкою можна буде організовувати перевезення деревини з метою економії коштів та збереження дорожнього покриття. Відновлення вузькоколійки – це один із амбітних довгострокових проєктів, реалізація якого сприятиме культурно-просвітницькому та соціально-економічному розвитку Прикарпаття. А також ця атракція стане привабливою «родзинкою» для мешканців всієї України», – додав голова ОТГ.

Фото зі сторінки Назарія Іваніва