«Центр Європи» у Карпатах знову готовий приймати туристів

Еколого-освітній центр «Центр Європи» Карпатського біосферного заповідника (КБЗ) знову відкрили для відвідувачів.

Про це повідомляється на сторінці КБЗ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як нагадали у заповіднику, візит-центр був тимчасово закритий у зв’язку з перекриттям даху.

Роботи із заміни крівлі працівники КБЗ виконали у короткий термін.

«Важливо зазначити, що всі матеріали, використані для даху, – екологічні та встелені за прадідівською технологією, завдяки чому центр має автентичний і привабливий для відвідувачів вигляд», – йдеться в дописі.

Читайте також: На Житомирщині запустили челендж про безпечний туризм Як відомо, еколого-освітній центр «Центр Європи» функціонує з червня 2010 року. До основних завдань, поставлених перед ним, належать приймання туристів та проведення екскурсій в центрі; виконання функцій туристично-інформаційного центру європейського зразка; здійснення активної еколого-освітньої діяльності (організація і проведення екологічних акцій і просвітницьких заходів як на базі центру, так і на базі загальноосвітніх та дошкільних закладів).

Інформаційне поле «Центру Європи» передбачає чотири блоки – природно-заповідний фонд України (більша частина присвячена Карпатському біосферному заповіднику), Закарпатська Гуцульщина, Закарпаття та Україна в європейській спільноті. Також висвітлюється інформація про встановлення пам’ятного кам’яного знака, що позначає географічний центр Європи. Художнє оформлення центру витримано в гуцульському стилі: дерев’яні вироби, вишивки та скляні вітражі. Експонатура доволі різноманітна: поруч із інформаційними модулями представлені колекції гуцульського посуду, вишивки, різьблених виробів та мінідіорама «Світ тварин Закарпаття». Додаткові засоби – відеотехніка, столи для проведення занять, майстер-класів тощо. Проте, найвагомішою екоосвітньою подією для «Центру Європи» виступає щорічна акція «Дні європейської спадщини».

Фото: Карпатський біосферний заповідник