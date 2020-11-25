На Прикарпатті проклали нову туристичну стежку на «спину дракона»

В Івано-Франківській області, на території Національного природного парку "Гуцульщина", створили нову еколого-пізнавальну стежку "Хребтом Кормитура" протяжністю 10 кілометрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє національний природний парк (НПП) "Гуцульщина" у Фейсбуці.

"Завершено роботи зі знакування нової еколого-пізнавальної стежки "Хребтом Кормитура". Протяжність маршруту – 10 км. Тривалість переходу – 5 годин", – йдеться у повідомленні.

За їхньою інформацією, пішохідний маршрут бере початок у селі Шешори і проходить через заповідну річку Пістинька до полонини Росохата. Далі стежка веде до Мертвого озера, яке розташовано майже біля самого гребеня хребта Кормитура на висоті 845 метрів н. р. м.

"Від Мертвого озера вздовж хребта Кормитура веде давня польська дорога. А на гребні самого хребта зустрічаються квартальні кам’яні стовпчики, датовані 1936 роком, із надписами L P (Las Państwowy), що означає державний ліс. Хребет Кормитура належить до низькогір’я Покутсько-Буковинських Карпат", – зазначили у НПП "Гуцульщина".

Тут додали, що гребінь хребта надзвичайно мальовничий і схожий на спину міфічного дракона, з якої виростають кам’яні валуни та старовікові буки. Зійшовши з хребта Кормитура, можна вийти до унікальної пам’ятки природи – старовікового бука або до полонини Поліни.

Завершується маршрут у центрі села Прокурава Косівського району. Ступінь складності маршруту розрахований на сегмент досвідчених туристів з метою відпочинку, пізнання навколишнього середовища та екологічної освіти.

Фото: @npp.guzulschyna