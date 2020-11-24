Черкащина поповниться трьома ландшафтними заказниками

У Черкаській області працюють над створенням трьох об’єктів природно-заповідного фонду у Маньківському, Черкаському та Звенигородському районах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Черкаської ОДА.

Зазначається, що нині тут готують документи рішення Черкаської обласної ради щодо оголошення ландшафтних заказників.

«Дзензелівський» площею 80,7 га в адмінмежах Дзензелівської сільської ради Маньківського району (за межами населеного пункту), «Тясминські краєвиди» площею 30 га в адмінмежах Степанківської сільської ради Черкаського району (за межами населеного пункту) та гідрологічний заказник «Сільський» площею 18,5 га в межах села Стецівка Звенигородського району», – йдеться в повідомленні.

Ухвалення рішення дасть змогу збільшити площу територій природно-заповідного фонду області на 129,2 га.

«Ці об’єкти оголошуються з метою охорони та збереження цінних природних комплексів і об’єктів, видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, та тих, що включені до міжнародних природоохоронних списків; унікальних ландшафтів, які поєднують фрагменти лучних, лучно-степових та водно-болотних екосистем; грабових, вільхових, прирічкових вербових лісів», – зазначили в ОДА.

Фото: Wikipedia